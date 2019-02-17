0553 313 94 23

Sarı Yelekliler Londra'da! İngiliz polisi terör estirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıçrayan Sarı Yelekliler protesto gösterilerinde İngiliz polisi sert müdahalede bulundu.

17 Şubat 2019 Pazar 12:19
Sarı Yelekliler Londra'da! İngiliz polisi terör estirdi

Fransa'nın başkenti Paris’te 17 Kasım’da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etme amacıyla başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve İngiltere gibi çeşitli ülkelere yayılan sarı yelekliler eylemleri 14’üncü haftasında devam ediyor.

2 polis yaralandı

Londra’da dün Piccadilly Meydanı ve Westminister’ı kapsayan bölgede yapılan eylemlerde Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 6 kişinin gözaltına alındığını ve iki polisin de yaralandığını duyurdu: "16 Şubat Cumartesi günü Whitehall ve Piccadilly’deki ‘Sarı Yelekliler’ eylemlerinde altı kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişiler sorgulama için polis merkezine götürüldü. Soruşturmalar devam ediyor. “Eylemler sırasında düzeni sağlamaya çalışırken iki polis yaralandı ve tedavileri için hastaneye kaldırıldı."

Londra polisinin eylemcilere müdahale sırasında sert davranması ise büyük tepki çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:20
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçarken yakalanan şüphelinin attığı poşetten bakın ne çıktı
    1. Kaçarken yakalanan şüphelinin attığı..
    2. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    3. Bakan Çavuşoğlu çok net konuştu: Rest..
    4. Alanya’da torbacı suçüstü yakalandı
    5. Hazine yarın ihale düzenleyecek
    6. Gürbulak Sınır Kapısı’nda 25 kilogram..
    7. Cumhur İttifakı adayları Ilgın ve..
    8. Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan..
    9. E. Yeni Malatyaspor’dan VAR açıklaması
    10. Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen..
    11. Başkentte atlı cirit heyecanı sona erdi
    12. İran'dan intikam yemini! 'Maalesef..
    13. Alman askeri gemisi Sarayburnu’na..
    14. 55. Uluslararası Münih Güvenlik..
    15. Samsun’da 3 uyuşturucu taciri yakalandı
    16. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    17. PKK’nın 14 yıl önceki Kuşadası..
    18. FETÖ baskınında ele geçirildi! Bakın..
    19. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    20. Bingöl’deHuzur uygulaması
    21. "Kurdukları ittifakın içerisinde PKK..
    22. Bir Baba Hindi Mustafa’nın heykeli..
    23. Dev maç Cüneyt Çakır'ın
    24. Gercüş’te umre ödüllü Siyer Sınavı..
    25. Binali Yıldırım: “Fatih’i eski..
    26. Özakcan; "Kapımız, herkese açık"
    27. Engelli Sanat Akademisi ile engelleri..
    28. Merasim Sokak şehitleri anıldı
    29. Tanzim için Niğde’den günde 6 kamyon..
    30. Balıkçıların tezgahları boş kaldı,..
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi