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Sarı yelekliler Brüksel'i karıştırdı

Avrupa'yı savaş alanına çeviren sarı yelekliler, Brüksel'de Lüksemburg Meydanı'nda toplanarak Belçika Başbakanı Charles Michel'in istifasını istedi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:57
Sarı yelekliler Brüksel'i karıştırdı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce 'sarı yelekli'Belçika Başbakanı Charles Michel'in istifasını istedi. Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yelekliler", hayat şartlarının günden güne zorlaştığını ancak alım imkânlarının iyileşmediğini belirtiyor.

Paris'teki gibi sokak olaylarının başlaması ihtimaline karşı Brüksel polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:57
  1. Belçika
  2. Brüksel
  3. Sarı yelekliler

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