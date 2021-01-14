Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA), içeriğinde böcek bulunan yeni gıdalara ilişkin ilk bilimsel görüşünü açıkladı. Bazı böceklerden üretilen gıdaların yüksek protein içerebileceği belirtilen açıklamada, bazı kişilerde bu ürünlerin alerjik reaksiyonlara da sebep olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, sarı un kurdunun kurutulmuş veya toz halinin insanlar tarafından güvenli biçimde tüketilebileceği aktarıldı.

EFSA'nın görüşü, Avrupa'daki gıda pazarına sunulacak ürünlere verilecek onaylar hakkında ulusal mercilere öneri teşkil edecek. Bu aşamadan sonra, AB Komisyonu'nun EFSA görüşünü onaylaması ve böcek içeren ürünlere pazarlama yetkisi vermesi bekleniyor.

EFSA, 2018 yılından beri böceklerin gıdalarda kullanılması yönünde çok sayıda başvuru almıştı. Peki, sarı un kurdu nedir?

Sarı un kurdu nedir? | Sarı un kurdu gıdada kullanılıyor mu?

Makarna, bisküvi gibi ürünlerde kullanılabileceği belirtilen sarı un kurdunun ne olduğu merak ediliyor. Ülkemizde sarı un kurdu özellikle kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılıyor. Sarı un kurdunun yüzde 48 oranında protein barındırdığı ifade ediliyor. Kanatlıların yem olarak tükettiği sarı un kurdunun kış aylarında hastalığı önlediği ve hayvanların tüylerini güçlendirdiği biliniyor.

Sarı un kurdu ülkemizde gıdalarda kullanılmıyor.