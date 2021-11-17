Sarı torbada leş olacağına vatanı için şehit olsun

Oğlunu hep vatanına, milletine hayırlı olması için yetiştirmeye çalıştığını kaydeden Biçer, “Benim yaşadığım duygunun hiçbir tarifi yok. Kavuşmanın mutluluğu varken bir de asker olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Ailecek çok gururluyuz. Bir ana için evladını askere uğurlamak çok büyük şeref. Bu HDP’ye karşı verdiğim mücadelenin bir başarısıdır. Dağa kaçırılan diğer evlatlarımıza da her fırsatta çağrı yapıyorum. Gelsinler onları bekliyoruz. Bizim kucağımız devletin kucağıdır. Dağlarda sarı torbalar içerisinde leş olarak gelmektense, gelip vatanları için şehit olsunlar. Bir şey uğruna mücadele edeceklerse zorla ellerine silah tutanlar için değil de onlara karşı mücadele eden devletimizin yanında, analarının yanında mücadele etsinler” dedi.

Bu evlat dâvâsı aynı zamanda vatan dâvâsıdır

PKK ve HDP ile olan mücadelesinin bitmediğini de aktaran Biçer, “Ben ilk günde söyledim. PKK bitene kadar mücadeleme devam edeceğim. Evladımı aldım ama diğer evlatlarımız da gelsin diye annelerin yanında nöbet tutmaya devam ediyorum. Evladını PKK’ya kaptıran anneler de yalnız olmadıklarını bilsinler. Bu evlat davası aslında vatan davasıdır. Bütün anne ve babalar, vicdanı olan herkes bu mücadeleye destek versin. Çocuklarımızı kurtaralım, PKK’yı bitirelim. Orada ki mücadele Çanakkale ruhuyla devam ediyor. Kürt, Türk herkes o çadırda. Diğer acılı aileler de orada olmalı” çağrısı yaptı.