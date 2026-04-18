Sarı Şeytan Trump'ın Hürmüz hazımsızlığı: İran'ın stratejik hamlelerini 'şantaj' saydı

Beyaz Saray’daki koltuğundan dünyaya nizam vermeye kalkışan küresel zorba Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarını 'şantaj' olarak nitelendirdi. Tahran yönetimini askeri güçten yoksun olmakla itham eden Trump, bölgedeki saldırgan politikalarını 'zorla rejim değişikliği' itirafıyla bir kez daha tescilledi.

Emperyalist politikaların merkezi Beyaz Saray’da konuşan sözde özgürlükçü ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik provokatif ifadelerle bölgedeki gerilimi tırmandırdı. İran’ın egemenlik haklarını ve Hürmüz Boğazı üzerindeki duruşunu hedef alan Trump, Washington’ın dayatmacı ve baskıcı tavrını sürdürerek bölge üzerindeki kirli emellerini bir kez daha açık etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin "çok iyi gittiğini" belirterek, Tahran’ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma yönündeki olası adımlarına ilişkin, "Bize şantaj yapamazlar" dedi.,

Trump Beyaz Saray'da psikedelik tedavi ilaçlarının kullanımına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladığı sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran ile temasların sürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini ifade eden Trump, "Kimse onlarla başa çıkamamıştı, biz bunu yaptık. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, liderleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Bu aslında bir rejim değişikliği, zorla rejim değişikliği diyorsunuz." diye konuştu.

 

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma isteğine işaret eden Trump, "Biliyorsunuz, yıllardır yaptıkları gibi, bize şantaj yapamazlar." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı üzerinden Texas ve Louisiana eyaletlerine çok sayıda geminin ulaştığını öne süren Trump, "Gayet iyi gidiyor, ama gerçekten de çok iyi gidiyor ve göreceğiz. Günün sonuna kadar bazı bilgilerimiz olacak. Onlarla konuşuyoruz, sert bir tavır sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

her kes hazırlık yapıyor

savasa hazırlık yapılıyor
