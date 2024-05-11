Sarı sendikaların sancısı müfredat

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Manevi değerlerini bilen, milletini seven şuurlu nesil yetişmesinden rahatsız olan malum zihniyet, müfredatı hedef almak için her fırsatı değerlendiriyor. Daha önce yaptıkları açıklamalarla yeni eğitim modeline kin kusan malum zihniyet dün de öğrencisi tarafından katledilen öğretmen için yapılan yürüyüşü bahane etti. Tüm öğretmenlerin katılım sağladığı eylemi değerlendiren CHP’nin arka bahçesi konumundaki sol sendikalar, öldürülen öğretmenleri konuşmak yerine yeni müfredata saldırdı. Yaşanan bu şiddet olaylarını yeni müfredata bağlayan sol tandaslı sendikalar, meydanlarda “İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içeriklerle doldurulan müfredat yerine şiddetin çağ dışı ve yanlış olduğunu öğreten, toplumsal yaşam dersleri içeren öğretim programları hazırlanmalıdır” şeklinde basın açıklaması yaptılar.

CHP’liler başrolde

Her fırsatta İslami değerleri ve mukaddesatı hedef alan CHP’liler de alanlardaydı. Öğretmenlerin iş bırakma eylemine katılım sağlayan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da yeni müfredatı hedef aldı. Yazgan, “İlla bunun görülebilmesi için canların gitmesi mi gerekiyor? Canların elden kaybolması mı gerekiyor? Cumhuriyet Halk Partisi olarak şiddet yasası istiyoruz. Bu konunun yanında olacağız. Ağırlaştırılmış cezaların gelmesi için konunun takipçisi olacağız ama esas problem eğitimdir, yozlaştırılmış eğitim sistemidir. Yozlaştırılan eğitim sistemi yüzünden artık öğretmenlerin üzerindeki o saygı kalkanı kaybolmuş durumdadır. Toplumun saygısını kazanamayan, hissedemeyen öğretmen de hiçbir şekilde koruma altında değildir” ifadelerini kullandı. Öte yandan; okullarda LGBT’li sapkınların propagandasına ses çıkarmayan sözde eğitimciler, meydanlarda eğitimde şiddetin sebebi olarak tarikat ve cemaatleri gösterdi. Meydanlara toplanan sarı sendikalı öğretmenler, ‘tarikatlar eğitimden elini çeksin’, ‘odakların tarikat ve cemaat ehilleri okullara girmesin’ sloganları attılar.