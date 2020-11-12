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Gündem 'Sarı öküz' Emin Çölaşan, TRT'nin hatasını görüp Sözcü'yü görmezlikten geldi
Gündem

'Sarı öküz' Emin Çölaşan, TRT'nin hatasını görüp Sözcü'yü görmezlikten geldi

Sözcü'nün 'Sarı öküz'ü Emin Çölaşan TRT'nin 10 Kasım'da KJ'de yaptığı 'Atanıtkabir’ hatasını kasıtlı yaptığını söyleyip, aynı gün Sözcü'nün ‘Atatkürk’ hatasını görmezlikten geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:06:00 - 2020-11-12 18:28:49
'Sarı öküz' Emin Çölaşan, TRT'nin hatasını görüp Sözcü'yü görmezlikten geldi

Hükümete ve Müslümanlara saldırmayı kendine şiar edinen Sözcü’nün ‘sarı öküzü’ Emin Çölaşan, yaptığı ‘yersiz’ eleştiriyle yeniden duvara tosladı.

Sözcü'yü görmeyen 'sarı öküz' TRT'yi gördü 

Sözcü’de yazdığı köşesini adeta doldurmak için karalama yapan Emin Çölaşan, TRT’nin ‘Anıtkabir’le ilgili KJ’de yaptığı ‘Atanıtkabir’ hatası üzerinden adeta ciğer görüp saldıran kediler gibi saldırıya geçti.

Editörden kaynaklı yapılan KJ hatasının ‘kasıtlı’ yapıldığını savunan Çölaşan, ‘asparagas’ haberleriyle bilinen Sözcü’nün ‘kasıtlı’(!) haberini görmezden geldi.

Sözcü'de 'At' ve 'Atatürk' başlığı

Sözcü, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da, yaptığı bir haberde ‘Atatkürk’ ifadelerine yer verdi.

 “At’ ve ‘Anıtkabir’ sözcükleri herhalde tarihte ilk kez bir araya TRT tarafından getirilmiş oldu” ifadelerine yer veren Çölaşan’a bizim de cevabımız şu şekilde:

‘At’ ve ‘Atatürk’ sözcüklerini herhalde tarihte ilk kez bir araya Sözcü tarafından getirilmiş oldu.

Kendisine ‘minik kuşlar’ın istihbarat getirdiğini söyleyen Emin Çölaşan’ın TRT'yi suçladığı o yazısı:

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Yorumlar

avb

Bence böyle yazmanız öküze hakarettir.
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Bekir

Islam düşmanı Sarı Öküz.....
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