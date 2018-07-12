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Sarı nokta hastalığı nedir?

Yaşlanmaya bağlı olarak görme yetisinde meydana gelen değişmelere ve azalmalara sarı nokta hastalığı denilir.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:10
Sarı nokta hastalığı nedir?

55 yaş ve üzerindeki kişilerde

Kalıtımsal olarak ailesinde daha önce bu hastalığı olanlarda
Sürekli alkol ve sigara kullanan kişilerde görülme olasılığı daha fazladır.

SARI NOKTA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ:

Kırık görme

Dalgalı görme

Okurken zorlanma

Renkleri canlı görememe

Baktığı noktayı bulanık ama etrafı net görme

Görmede karartıların oluşması

ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kuru ve yaş olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Kuru da görme yetisi çok uzun yıllar boyunca yavaş yavaş azalır.

Bu yaşlanmaya başlayan birçok insanda görülmektedir. Yaşta ise görme yetisinin çok hızlı bir şekilde kanamalı olarak kaybolmasıdır.

SARI NOKTA HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hastalığı teşhis etmek için doktor göz anjiyografisi çekmektedir. Bir başka tanı yöntemi ise göz tomografisidir.

Göz anjiyografisinde koldan ilaç verilir. İlaç göz damarlarında ilerlerken damarların fotoğrafı çekilir.

Eğer ilaç damarların dışına çıkarsa bu tehlikelidir ve yaş sarı nokta hastalığının habercisidir.

Göz tomografisinde ise retina içinde sıvı görülürse bu da yaş sarı nokta hastalığının habercisidir.

SARI NOKTA HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kuru tipte vitamin desteği sağlanır. Omega 3 verilir. Bunlara koruyucu tedavilerde denilmektedir.

Yaş tipte ise hastalığın riski daha fazladır. Hızlı bir şekilde ilerlediği için iğne tedavisi ya da foto dinamik tedavisi yapılmaktadır.

Bu tedaviler görmeyi iyileştirmese de hastalığın ilerlememesine yardımcı olmaktadır.

TEDAVİ TEK BAŞINA YETER Mİ?

Tedavi ne kadar yapılırsa yapılsın, ilaçlar kullanılırsa kullanılsın kişi kendine dikkat etmelidir.

Eğer sigara kullanıyorsa sigarayı bırakmalıdır. Güneşten korunmalı, güneşe çıkarken mutlaka filtreli güneş gözlüğü takmalıdır.

Akdeniz diyeti yapmalı, kolesterol içeren yemeklerden, kırmızı etten uzak durmalıdır.

Eğer hipertansiyonu varsa kişi bunu kontrol altına almaya çalışmalıdır.

Doktor tedavisinin yanında bol bol havuç, domates, ıspanak, portakal, kivi yemelidir. Belli aralıklarla balık yemelidir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:10
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