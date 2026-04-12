  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor

Sarı lacivertli formayla Kerem Aktürkoğlu fırtınası: Savunmayı da hücumu da tek başına sırtlıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarı lacivertli formayla Kerem Aktürkoğlu fırtınası: Savunmayı da hücumu da tek başına sırtlıyor!

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, sergilediği futbolla spor kamuoyunu büyülemeye devam ediyor. Kayserispor karşısında alınan 4-0’lık galibiyette başrol oynayan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 20. gol katkısına ulaşarak kırılması güç bir rekorun altına imza attı. Hem fileleri havalandıran hem de yaptığı ön alan baskısıyla rakiplerine nefes aldırmayan deneyimli forvet, sarı lacivertli hücum hattının vazgeçilmez ismi haline geldi.

Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. 27 yaşındaki futbolcu sarı lacivertlilerin Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçta bu sezonki 20. gol katkısını yaptı.

Fenerbahçe hücum hattının değişmez isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, sergilediği futbolla beğeni topluyor. Sezon başında takıma katılan milli futbolcu, önemli istatistiklere imza attı.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezonki 20'nci gol katkısını yaptı. Zecorner Kayserispor maçında Anderson Talisca'nın attığı 2'nci golün pasını veren Kerem Aktürkoğlu, böylece bu sezonki 8'inci asistine imza attı. Deneyimli futbolcu, 12 kez de fileleri havalandırdı. Kerem Aktürkoğlu, art arda 5 sezon en az 20 gole katkı sağlamış oldu.

Milli futbolcu, kaydettiği gollerin yanı sıra ön alan baskıyla da teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yüzünü güldürüyor. Deneyimli forvet, ligde maç başına rakip ceza sahasında üç virgül 10 kez topla buluşuyor.

38 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaların 33'üne 11'de başladı. 27 yaşındaki futbolcu, 2 bin 941 dakika sahada kaldı. Her karşılaşmada ortalama 64 dakika forma giyen milli oyuncu, maç başına 1 kilit pas vererek takım arkadaşlarının pozisyon üretmesine yardımcı oldu.

Kerem Aktürkoğlu, savunma katkısıyla da ön plana çıkıyor. Milli futbolcu, ligde maç başına 2 virgül 38 kez top kazanıyor. Yüzde 75 oranında başarılı müdahalede bulunan 27 yaşındaki oyuncu, savunmada takımını rahatlatıyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23