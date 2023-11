Sarı kantaron yağı nasıl hazırlanır, faydaları nelerdir? Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok! Bu kadarını kimse bilmiyor

Türkiye’deki her iklim bölgesinde yetişebilen sarı kantaron; binbirdelikotu, kılıçotu, kanotu, yaraotu, kuzukıran olarak biliniyor. Nemlendirici özelliği nedeniyle saçlı ve saçsız deriye uygulandığında cilde daha parlak ve canlı bir görünüm sağlarken, düzenli olarak küçük miktarlarda içildiğinde mide ve bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Faydaları say say bitmiyor...

Sarı Kantaron Yağı Nedir?

Sarı kantaron yağı, genellikle Avrupa ülkelerinde yaygın olarak bulunan mayasıl otu ve yara otu olarak da bilinen, senelerdir alternatif tıpta sıkça kullanılan ve şifalı olduğu düşünülen sarı kantaron çiçeğinin yapraklarından çıkarılır. Bitki, çiçeklenme dönemine geldiğinde tomurcukları kurutularak zeytinyağı dolu şişelerde beklemeye bırakılır. Oldukça geniş kullanım alanına sahip olan sarı kantaron yağı, tedavi etkisi olan birçok uçucu yağ içerir.

SARI KANTARON NEREDE YETİŞİR?

Türkiye’de 96, dünyada 400 ve Avrupa’da 10 türü olan sarı kantaron; Asya, Avrupa, Avustralya ve Amerika kıtasının bir bölümünde yetişmektedir. Türkiye’de ise başta Ege Bölgesi ve Akdeniz olmak üzere iç bölgelerde de yetişmektedir. Dünyadaki sarı kantaron türünün 46’sı yetiştiği bölgenin iklimsel veya bölgenin yapısına göre şekillenmiştir. Yani endemik olan sarı kantaron, Batı Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da kendiliğinden yetişebilmektedir. Sarı kantaron bitkisi dünyanın ılıman ve tropikal bölgelerindeki yol kenarlarında, akarsu kenarlarında, kalkerli arazilerde, ormanlarda, bataklık ve sahillerde, kayalık bölgeler ile ekim yapılmamış arazilerde kendiliğinden yetişmektedir.

Sarı Kantaron Yağı Ne İşe Yarar?

Sarı kantaron yağı, faydası çok olan yağlardan bir tanesidir. Çok faydalı yağ olarak görülen sarı kantaron yağı antioksidan olmasından dolayı vücuda en faydalı yağlardan biridir. Saç ve vücut için kullanılan sarı kantaron yağı saç dökülmesini engellerken; saç diplerine bakım yapar ve saç diplerini nemlendirir. Saça esneklik kazandırır ve saçların güçlenmesini sağlar.

SARI KANTARON YAĞI ZAYIFLATIR MI?

Sarı kantaron yağı kilo vermeye yardımcı olmakta, bunun için de idrar söktürücü özelliğinden faydalanılmaktadır. Her gün belirli miktarda kullanılması gerekmektedir. Ancak uzun süreli kullanımının uygun olmadığı belirlenmiştir. Bağırsak sorunlarına iyi gelen sarı kantaron yağı kabızlığın giderilmesinde etkilidir.

Sarı Kantaron Yağı Faydaları

En bilinen iyileştirici etkisi; Yara ve yanıklar üzerindedir. Yanıkların ve yaraların üzerine sürüldüğü takdirde hızlı bir hücre yenileyici görevi görür. Yanık yerlerin kapanmasını sağlarken, iltihap oluşumuna da engel olur.

*Ani kan kayıplarının yaşanabileceği durumlarda kanamaların azalmasına yardımcı olur.

*Demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümeleri için birebirdir.

*Varislerle savaşır.

*Uçukların iyileşmesini sağlar.

*Saçtaki dökülmeyi azaltarak kepek oluşumunun da önüne geçer.

*Bebekler için rahatlatıcı bir etkisi vardır. Bebeğinizin pişiklerine sürebilirsiniz.

*Kadınların sancılarını azaltır.

*Uykusuzluk yaşanılan durumlarda rahat bir uyku sağlar.

*Bitkinlik ve yorgunluğa iyi gelir.

Sarı Kantaron Yağı Cilde Faydaları

Sarı kantaron yağı cilt için inanılmaz faydalıdır. Cildinize parlaklık kazandırmasının yanı sıra sarı kantaron yağı sivilce oluşumunun da önüne geçer.

Sivilce izlerini yok eder.

Cildi nemlendirir.

Akne izlerini geçirir.

Güneş yanıklarına birebirdir.

Cilt hücrelerini yenileyerek ölü derinin ciltten atılmasını sağlar.

Sarı Kantaron Yağının Saça Faydaları

Saçı onarır ve yıpranmasını engeller.

Saç kepeklenmesinin önüne geçer.

Saç dökülmelerini durdurur.

Saç derisinde oluşan egzama gibi hastalıkları önler.

Saç derisindeki hücrelerin gelişimini sağlar.

Saç diplerindeki kaşıntıları yok eder.

Saçları nemlendirir.

Saçların daha hızlı uzamasını sağlar.

Saçların daha gür görünmesine yardımcı olur.

Kantaron Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Banyo yapmadan 1 saat önce saçınıza yeterli miktarda kantaron yağı sürün ve parmak uçlarınızla saç diplerinize bu yağı yedirin. 1 saat sonra şampuan ile iyice durulayın.

Sarı Kantaron Yağının Zararları ve Yan Etkileri

Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır sorusuna dikkat çekmek gerekirse; Bilinçli kullanılmadığında çeşitli yan etkiler gösterir. En sık görülen yan etkileri; ağızda kuruluk, baş ağrısı, kabızlık, çarpıntı, terleme ve mide bulantısıdır. Serotonin artırıcı etkisi, ciddi pulmoner hipertansiyona yol açabilir.

Sarı Kantaron Yağı Kullanımı

Sarı kantaron yağını, yüzeysel kullanım etkileri için etkili bölgeye pamuk yardımıyla sürerek kullanmanız önerilir. Bu noktada akıllara sarı kantaron yağı içilir mi sorusu gelmektedir. Yüzeysel olmayan kullanımlarda sarı kantaron yağını bir çay kaşığı içebilirsiniz. Ayrıca bitki halinde alıp kaynatarak çayını da yapabilirsiniz. Aynı zamanda sarı kantaron yağını kullanmaya başlamadan önce bir uzmana danışmayı da unutmayın. Aksi takdirde vücuda zarar verebilir.

Kantaron Yağı Egzamaya İyi Gelir mi?

Egzama sorunu yaşayan bebeklerde harici olarak kullanılmaktadır. Kantaron yağı, kızarıkların ve kaşıntıların oluştuğu bölgelere sürülüp masaj yapılarak uygulanmalıdır. Bu uygulama gün içerisinde iki kez yapılabilir. Uygulama yapılan yer yarım saat bekletildikten sonra ılık su ile durulanmalıdır.

Kantaron yağı kabızlığa iyi gelir mi?

Özellikle yemeklerden önce az miktarda kantaron yağı tüketerek sindirimi hızlandırabilir, kabızlık ve şişkinlik gibi sorunların önüne geçebilirsiniz.

Sarı Kantaron Yağı Yapımı

Sarı kantaron çiçeği yumuşak bir şekilde ezilir ve çiçekleri güneşli bir havada toplanır. Toplanan ve ezilmiş çiçeklerin üzerine biraz zeytinyağı eklenir. Hazırlanan bu karışım, kapağının bir hafta kadar açık olması şartıyla zaman zaman karıştırılarak güneşte tutulur. Ardından kapağın açık olması koşuluyla yaklaşık bir ay boyunca tekrar tekrar karıştırılarak güneşte tutulmalıdır. Bu sürenin sonunda bir tülbent ile yağ süzülür. Artık yağın soğuk bir ortamda ve koyu bir şişede saklanması gerekir. Zeytinyağı yerine keten tohumu yağı da kullanılabilir. Hazırlanan yağ uygun koşullarda tutulduğunda, etkisini kaybetmeden 2-3 yıl boyunca dayanabilir.

Kantaron Yağı Nasıl Elde Edilir?

Öncelikle kantaron bitkisi, çiçeği ve sapıyla birlikte güzelce yıkanıp kurutulur. Kuruyan bitki parçalara ayrılıp bir kavanozun içine konur. Kavanoz doldurulmalı fakat bitkiler sıkıştırılmamalıdır. Bitkiyi parçalara ayırırken makas ya da bıçak kullanılmamalıdır. El ile parçalara ayrılmalıdır. Kavanoza konan kantaron bitkisinin üzerine saf zeytinyağı doldurulur. Kavanozun ağız kısmına bir tül, tülbent ya da temiz ince bir bez koyarak kapatılır. Sarı kantaron bitkisinin özünü zeytinyağına bırakabilmesi için 5 gün boyunca güneşte bekletilir. 5 gün sonra kavanozun kapağı kapatılarak hava ile teması engellenir. 40-45 gün kadar güneşte bekletilir. Bu süreçte sarı kantaron bitkisi, zeytinyağı ile karışacağı için yağ kırmızılaşacaktır. Ara sıra kavanozu ters düz ederek karışım sağlanmalıdır. Sürenin sonunda kırmızı renge bürünen yağ süzülerek koyu renkli bir şişeye koyulur ve güneş almayan bir ortamda saklanır. Evde hazırlandığı ve katkı maddesi bulunmadığı için kullanım süresi de uzun olacaktır. Sarı kantaron yağı fiyat genellikle 25-40 tl arasında değişkenlik gösterir.

SARI KANTARON YAĞI VÜCUTTA NERELERE SÜRÜLÜR?

Hücre yenileme özelliği sayesinde yüzdeki yara izlerinin ve sivilcelerin yok edilmesinde kullanılmaktadır. Düzenli olarak kullanılan sarı kantaron yağı cildi yenilemekte ve cilde daha sağlıklı görünüm kazandırmaktadır. Özellikle yanık nedeniyle oluşan ağrı hissini çok hızlı bir şekilde azaltmaktadır. Ayrıca ergenlikte ortaya çıkan akne oluşumu çoğu zaman büyük bir problem haline dönüşmektedir. Akne ciltte gözeneklerin tıkanma ve iltihaplanması olarak ortaya çıkar. Bu süreçte mevcut aknelere karşı antibakteriyel özelliklere sahip olan sarı kantaron yağı sürülerek aknenin kuruması sağlanmaktadır.

Temizlenmiş cilde sabah ve akşam sarı kantaron yağı sürülmeli ve bir süre sonra durulanmalıdır. Nemlendirici etkisi nedeniyle sarı kantaron yağı, cilde sürüldüğünde bir süre sonra cilt nefes almaya başlayacak ve daha parlak bir görünüme kavuşacaktır. Ancak çok fazla yan etkisi olmamasına rağmen çok yoğun kullanılması tavsiye edilmemektedir. Geceleri yıkanarak temizlenmiş cilde pamukla ya da parmak uçları ile masaj yaparak sürülmesi gerekir.

Ayrıca;

Dr. Feridun Kunak'ta günümüzde artan çalışma performansı nedeniyle en sık sağlık sorunlarının yaşandığı kemik ağrıları için sarı kantaron yağı karışım öneriyor!

ÖNERDİĞİ SARI KANTARON, ZEYTİNYAĞI VE DAĞ KEKİĞİ KARIŞIMI!

Bir su bardağı zeytinyağı bir tutam sarı kantaron ve bir tutum da dağ kekiğini bir tencereye koyunuz. Isınan bu karışımı daha sonra güneşe bırakıp bir gün bekleyin. Daha sonra karışımı bir cam kavanoza koyup yeniden 2 gün daha gün ışığında beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Sarı kantaron ve kekik zeytinyağında bekledikçe içerdikleri maddelerin değerleri artar. Dize sürüldüğünde kemik ve kasların yumuşamasını sağlayarak dokuyu yeniler. Dizlerinize ya da ağrıyan bölgeye uyguladıktan sonra bir yarım saat hareketsiz beklemeniz tavsiye edilir.