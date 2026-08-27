Sarı kanarya kasasını doldurdu! Fenerbahçe, Galatasaray'dan fazla para alacak

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalarak daha maçlar başlamadan önemli bir geliri garantiledi. Galatasaray’ın 30,1 milyon, Fenerbahçe’nin ise 31,2 milyon avroluk kazancı kesinleşirken, iki kulübün toplam geliri 61,3 milyon avroya ulaştı.



Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın gollerini Vedat Muriqi ve Archie Brown kaydetti. Kanarya böylelikle toplamda 3-2'lik skorla tur atlayarak Devler Ligi bileti aldı.

DEVLER LİGİ GELİRİ BELLİ OLDU

UEFA'nın yeni formatıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlara dağıtılan gelirler de arttı. Bu kapsamda Galatasaray, organizasyona katılım payı ve mevcut kriterler doğrultusunda en az 30,1 milyon avroluk kazancı kasasına koymayı garantiledi. Fenerbahçe ise katsayı sıralamasındaki avantajı nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin önünde yer alarak minimum 31,2 milyon avroluk gelire ulaştı.

FENERBAHÇE, KATSAYI AVANTAJINDAN ÖNE GEÇTİ

UEFA'nın gelir dağıtımında kulüplerin geçmiş Avrupa performanslarına göre belirlenen katsayı sıralaması büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'nin bu sıralamada Galatasaray'a göre daha üst basamakta bulunması, iki kulüp arasındaki başlangıç gelir farkının oluşmasına neden oldu. Sarı-lacivertliler, bu avantaj sayesinde Şampiyonlar Ligi macerasına Galatasaray'dan yaklaşık 1,1 milyon avro daha yüksek bir gelirle başlayacak.

BAŞARI GELDİKÇE ARTACAK

İki Türk temsilcisinin elde ettiği rakamlar ise henüz başlangıç seviyesinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde alınacak her galibiyet ve beraberlik, kulüplerin gelirlerini artıracak. Ayrıca lig aşamasında elde edilecek sıralama ve sonraki turlara yükselme durumunda UEFA'dan alınacak ödüllerle birlikte toplam kazanç çok daha yüksek seviyelere çıkabilecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi sadece sportif bir hedef değil, aynı zamanda kulüp ekonomileri açısından da büyük bir fırsat anlamı taşıyor. Avrupa arenasında elde edilecek başarılar, hem prestij hem de milyonlarca euroluk ek gelir olarak geri dönecek.