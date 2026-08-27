Pakistan yönetimi ABD'den yardım istedi

Pakistan, Donald Trump yönetimiyle gelişen ilişkilerden yararlanmak isterken ABD'den 10 milyar dolarlık bir finansman imkanı talep ettiğini ve Washington'dan birkaç ay içinde yanıt beklediğini açıkladı.

Maliye Bakanı danışmanı Hurram Şehzad salı günü Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, söz konusu finansman imkanına ilişkin ABD ile temasların "yapıcı" geçtiğini söyledi.

Şehzad, "Önerilen ABD istikrar finansman imkanı aynı zamanda potansiyel bir güvence ve güven sinyali işlevi görecek, piyasalara erişimi destekleyecek ve özel sermayenin harekete geçirilmesine yardımcı olacak" dedi.

Reuters geçen ay Pakistan'ın, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten vadesi beş yıla kadar çıkabilecek bir İkili Döviz İstikrar Destek Finansman İmkanı talep ettiğini bildirmişti.

Pakistan, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde ABD ile daha yakın ilişkiler geliştirdi. Bu yakınlaşma özellikle Pakistan'ın ABD-İran savaşında kilit bir arabulucu olarak öne çıkmasıyla güçlendi. Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir, Ortadoğu'daki çatışmayla ilgili diplomatik girişimlerde önemli roller üstlendi.

Pakistan'ın ayrıca ABD'ye Afganistan İslam Emirliği'ne karşı baskı uygulamayı teklif ettiği ortaya çıkmıştı.

Pakistan halen 7 milyar dolarlık IMF Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) programı kapsamında mali disiplin uyguluyor. Program, vergi artışları, kamu harcamalarının sınırlandırılması ve ekonomik reformlar gibi siyasi açıdan tartışmalı adımları içeriyor.

Ülke, 2023 yılında 3 milyar dolarlık IMF kurtarma paketi sayesinde temerrütten son anda kurtulmuş, ardından 7 milyar dolarlık yeni program ile iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmaya yönelik 1,3 milyar dolarlık ek finansman sağlamıştı.

Buna rağmen Pakistan'ın döviz rezervleri büyük ölçüde IMF dilimlerine, Çin ve Suudi Arabistan'ın sağladığı desteklere ve resmi finansman kaynaklarına bağlı olmaya devam ediyor.

Kaynak: Mepa News