Piyasalarda yön arayışı hızlandı! Gözler Fed’in kararına çevrildi

Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın ürettiği tokenların artık verimli ve karlı bir yapıya büründüğüne dikkati çekerek, "Günümüzde işlem gücü, gelir anlamına geliyor. Üstelik talep giderek hızlanıyor." ifadelerini kullandı. Şirketin hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 5,5 arttı. Nvidia'nın bilançosunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi yapay zeka temasının sürdürülebilirliğine ilişkin iyimserliği artırırken, yatırımcıların teknoloji şirketlerine ilişkin güvenini tazeledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentilerin petrol fiyatları üzerindeki satış baskısını artırması da enflasyon görünümü ve risk iştahı açısından olumlu bir faktör olarak öne çıkıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelerde, iki ülkenin Boğaz'dan elde edilecek gelirlerden payları da dahil olmak üzere bazı mutabakatlara ulaşıldığını ve Boğaz'ın açılmasının ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı olduğunu söyledi. Bu gelişme boğazın açılabileceğine dair beklentileri artırdı.