Piyasalarda yön arayışı hızlandı! Gözler Fed’in kararına çevrildi

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR: Asya borsalarında teknoloji şirketlerine ilişkin artan iyimserliğe karşın çip maliyetlerindeki yükselişlerin devam edeceğine yönelik öngörüler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor. Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3'e çıkardı. Banka böylece üst üste 2 toplantıda faiz artırmış oldu. Banka faiz artırımına giderek Orta Doğu kaynaklı enflasyonist baskıları önlemeye çalışıyor. Analistler, Orta Doğu'daki risklerin yanı sıra Güney Kore'de faiz oranlarının seyrinin konut fiyatlarındaki artışı frenlemeye yönelik olası hükümet önlemlerine de bağlı olduğunu belirterek, bu önlemlerin finansal istikrar endişelerini azaltmayı amaçlayabileceğini ifade etti. Makroekonomik veriler tarafından Çin'de sanayi karları temmuz ayında yüzde 11,2 artarak Aralık 2025'ten bu yana en yavaş artışını kaydetti. Analistler, Çinli yetkililerin şirketlerin karlılıklarını istikrara kavuşturmak için destekleri artırabileceğini belirtti. Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisinde deflasyon baskıları hafiflese de zayıf iç talebin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğini bildirdi. Diğer taraftan Güney Kore borsasında teknoloji şirketlerindeki iyimserlik öne çıkarken, SK Hynix'in hisseleri yüzde 2,6, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 1,5 arttı. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 geriledi.