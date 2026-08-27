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Spor Futbolseverler ekranlara kilitlenecek! Süper Lig’de 3. hafta başlıyor
Spor

Futbolseverler ekranlara kilitlenecek! Süper Lig’de 3. hafta başlıyor

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Futbolseverler ekranlara kilitlenecek! Süper Lig’de 3. hafta başlıyor

Süper Lig’de 3. haftanın perdesi Gençlerbirliği-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla açılacak.

Trendyol Süper Lig’de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde lider Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma 21.30'da başlayacak.

 

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 3. haftanın programı şöyle:

 

Yarın:

21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

 

30 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

 

31 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)

21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK (Tüpraş)

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