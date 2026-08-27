Futbolseverler ekranlara kilitlenecek! Süper Lig’de 3. hafta başlıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Süper Lig’de 3. haftanın perdesi Gençlerbirliği-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla açılacak.
Trendyol Süper Lig’de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde lider Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma 21.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 3. haftanın programı şöyle:
Yarın:
21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
29 Ağustos Cumartesi:
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
30 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
31 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)
21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK (Tüpraş)
Spor
Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? 2026-2027 TFF yaz transfer dönemi kapanış tarihi