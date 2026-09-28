Çocuklarınıza hangi soruları sormalısınız? Okul kazaları olmadan çocuktan alın haberi

Sınıf içindeki araç-gereç ve eşyalara da değinen Güvenlik Kültürü Uzmanı Dr. Umut Elbir, "Çocuklarımız fiziki eşyalara dikkat etmek zorunda oldukları gibi elektrikli eşyalara da dikkat etmek zorundalar. Pano ve dolaplar duvara sabitlenmiş mi, sallanıyorlar mı veya düşme ihtimalleri var mı diye sorulmalı. Ayrıca elektrik düğmeleri kırık mı yoksa tam mı, floresan lambalarda sarkma olmuş mu gibi sorular gayet yerinde sorular olacaktır" şeklinde konuştu. "Sohbet Ediyormuş Gibi Tüm Detayları Ayrıntılı Sorun" Okul yönetimlerinin sorumluluklarının çok fazla olduğunu dile getiren Güvenlik Kültürü Uzmanı Dr. Umut Elbir, "İnsanlar canlarından çok sevdiği çocuklarını onlara emanet ediyorlar. Hem akademik, hem idari, hem de fiziki işler onları çok yoruyor. Bu yüzden gözden kaçırdıkları aksaklıklar olabilir. Çocuklarınıza bu soruları sormanız, aksaklıkların ortadan kalkması adına olumlu etki yapabilir" dedi. Ev ve okul güvenliğinde gerçek ilerlemenin çocukların da bilinçlenmesiyle olabileceğine işaret eden Elbir, "Siz bu ayrıntıları çocuklarınızla sohbet ediyormuş gibi sorun. Onların vereceği bir detay veya durum, daha sonradan çok üzüleceğimiz bir olayın önüne geçebilir. Sizin sorduğunuz sorularla etrafına bu şekilde bakmaya başlayan çocuklar da güvenlik kültürünü sindirmeye başlar. Bu da onlara zarar değil yarar getirir" dedi.