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Çocuklarınıza hangi soruları sormalısınız? Okul kazaları olmadan çocuktan alın haberi

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Giriş Tarihi:

Çocuklarınıza hangi soruları sormalısınız? Okul kazaları olmadan çocuktan alın haberi

Okullar başladı ve çocukların çoğu evden daha çok okulda vakit geçiriyor.

#1
Foto - Çocuklarınıza hangi soruları sormalısınız? Okul kazaları olmadan çocuktan alın haberi

Okulda yaşanan kazaların çoğunun eşya ve araç-gereç kaynaklı olduğuna dikkat çeken Güvenlik Kültürü Uzmanı Dr. Umut Elbir, ailelerin okul yönetiminin gözünden kaçan aksaklıkları çocuklardan öğrenmesini tavsiye ediyor.

#2
Foto - Çocuklarınıza hangi soruları sormalısınız? Okul kazaları olmadan çocuktan alın haberi

"Lavabolar, Fayanslar, Aynalar, Dolaplar Kritik Önemde!" Okul ve öğrenci mahremiyeti sebebiyle velilerin binaların her yerine giremediğini hatırlatan Elbir, "Özellikle tuvaletler çok hayati önemde. Aynalarda çatlak ya da kırık var mı? Düşmek üzere olan fayans parçası var mı? Lavabolar sallanıyor mu? Bunların hepsi kritik sorular. Çocuklarınıza sormanız ve son durumlarını öğrenmeniz kötü bir şey değil" dedi.

#3
Foto - Çocuklarınıza hangi soruları sormalısınız? Okul kazaları olmadan çocuktan alın haberi

Sınıf içindeki araç-gereç ve eşyalara da değinen Güvenlik Kültürü Uzmanı Dr. Umut Elbir, "Çocuklarımız fiziki eşyalara dikkat etmek zorunda oldukları gibi elektrikli eşyalara da dikkat etmek zorundalar. Pano ve dolaplar duvara sabitlenmiş mi, sallanıyorlar mı veya düşme ihtimalleri var mı diye sorulmalı. Ayrıca elektrik düğmeleri kırık mı yoksa tam mı, floresan lambalarda sarkma olmuş mu gibi sorular gayet yerinde sorular olacaktır" şeklinde konuştu. "Sohbet Ediyormuş Gibi Tüm Detayları Ayrıntılı Sorun" Okul yönetimlerinin sorumluluklarının çok fazla olduğunu dile getiren Güvenlik Kültürü Uzmanı Dr. Umut Elbir, "İnsanlar canlarından çok sevdiği çocuklarını onlara emanet ediyorlar. Hem akademik, hem idari, hem de fiziki işler onları çok yoruyor. Bu yüzden gözden kaçırdıkları aksaklıklar olabilir. Çocuklarınıza bu soruları sormanız, aksaklıkların ortadan kalkması adına olumlu etki yapabilir" dedi. Ev ve okul güvenliğinde gerçek ilerlemenin çocukların da bilinçlenmesiyle olabileceğine işaret eden Elbir, "Siz bu ayrıntıları çocuklarınızla sohbet ediyormuş gibi sorun. Onların vereceği bir detay veya durum, daha sonradan çok üzüleceğimiz bir olayın önüne geçebilir. Sizin sorduğunuz sorularla etrafına bu şekilde bakmaya başlayan çocuklar da güvenlik kültürünü sindirmeye başlar. Bu da onlara zarar değil yarar getirir" dedi.

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