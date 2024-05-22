‘Sarı benekli semender’ Elazığ’da görüldü!

Alacakaya ilçesi Yanlızdamlar köyünde Melik Üstün isimli vatandaş, doğada gezerken, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semenderleri gördü. Cep telefonu ile o anları görüntüleyen Üstün, daha sonra semenderlerin bulunduğu alanlar ayrıldı. Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.