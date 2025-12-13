  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kredi kartı kullanıcılarına rahatlatan adım! Faiz oranlarında indirim yapıldı

13 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

13 Aralık 1048: Bîrûnî'nin vefatı (Gökbilim, Matematik Âlimi)

İngiltere Kralı Charles'tan kanser açıklaması

Gladyo'nun Sözcü'sü Yeşil'i hortlattı

Köpekçilere nihayet hak ettikleri cezalar uygulanmaya başlandı

Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!

AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a açık mektup! “Ben 30 ilçeyi sokak sokak geziyorum ama sizinle hiç denk gelemiyorum”

AB'den Rusya'ya ağır darbe: 210 milyar avroluk varlık süresiz donduruldu!

Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı
Dünya “Sarhoş panda” çılgınlığa devam ediyor: Bu da ABD'nin ayyaş rakunu
Dünya

“Sarhoş panda” çılgınlığa devam ediyor: Bu da ABD'nin ayyaş rakunu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Sarhoş panda" çılgınlığa devam ediyor: Bu da ABD'nin ayyaş rakunu

ABD’nin Virginia eyaletinde bir içki dükkânında alkol içip baygın bulunan “sarhoş panda” lakaplı rakunun, bir karate stüdyosu ve Motorlu Taşıtlar Dairesi’ne de girmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.

ABD’nin Virginia eyaletinde bir içki dükkanına girerek alkol reyonunda içip sızan rakunun, çevredeki başka binalara da girmiş olabileceği bildirildi. Hanover County Hayvan Kontrol yetkilileri, söz konusu rakunun bir karate stüdyosu ve Motorlu Taşıtlar Dairesi’ne (DMV) de girdiğinden şüpheleniyor.

İÇKİ DÜKKANINDA SARHOŞ OLUP BAYGIN HALDE BULUNMUŞTU

Yetkililerin “trashed panda” (sarhoş panda) lakabını taktığı rakun, Kasım ayında Ashland’daki bir içki dükkanının tuvaletinde baygın halde bulunmuştu. Kontrollerin ardından kendine gelen rakun, doğaya geri bırakılmıştı.

Hanover Hayvan Kontrol Görevlisi Samantha Martin, rakunun aynı alışveriş merkezinde daha önce de görüldüğünü belirterek, “Bunun üçüncü izinsiz girişi olduğu düşünülüyor” dedi. Martin, rakunun bir karate stüdyosuna girdiğini ve bir seferinde DMV binasında atıştırmalıkları yediğini ifade etti.

YETKİLİLER TEMKİNLİ: FARKLI BİR RAKUN İHTİMALİ DE VAR

Yetkililer, önceki olayların farklı bir rakun tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimalini de göz ardı etmediklerini ancak söz konusu hayvanın şu an için “baş şüpheli” olarak değerlendirildiğini aktardı.

Çöpleri karıştırmalarıyla bilinen ve bu nedenle “trash panda” olarak adlandırılan rakunlar, son yıllarda insan yerleşimlerine daha fazla alışıyor. Yeni bir araştırma da bu hayvanların, kolay gıdaya ulaşmak için insanlarla iç içe yaşamaya giderek daha yatkın hale geldiğini ortaya koydu.

OLAY SOSYAL MEDYADA YAYILDI, TİŞÖRT SATIŞLARI PATLADI

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Hanover County, üzerinde “trashed panda” logosu bulunan tişörtler satışa sundu. Yetkililer, bu satışlardan şu ana kadar yaklaşık 207 bin dolar gelir elde edildiğini ve paranın hayvan barınağının yenilenmesinde kullanılacağını açıkladı.

Rakun, kısa süreli gözlem için ilçe barınağına alındıktan sonra alışveriş merkezine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir alana bırakıldı. Martin, “Yanlış bir şey yapmadı, sadece iyi vakit geçiriyordu” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, rakunun yeniden ortaya çıkmasının şaşırtıcı olmayacağını belirtiyor. Martin, “Geri dönecek. O aptal değil” diyerek olayın henüz kapanmadığını ima etti.

7 yıl sonra ortaya çıkan dehşet: Kayıp genç bacada bulundu
7 yıl sonra ortaya çıkan dehşet: Kayıp genç bacada bulundu

Dünya

7 yıl sonra ortaya çıkan dehşet: Kayıp genç bacada bulundu

Avrupa’ya kaçak göçte yeni şok: Gizli sınır tüneli ortaya çıktı
Avrupa’ya kaçak göçte yeni şok: Gizli sınır tüneli ortaya çıktı

Dünya

Avrupa’ya kaçak göçte yeni şok: Gizli sınır tüneli ortaya çıktı

Toprak altından servet çıktı: Binlerce Roma sikkesi tek bir evde bulundu
Toprak altından servet çıktı: Binlerce Roma sikkesi tek bir evde bulundu

Dünya

Toprak altından servet çıktı: Binlerce Roma sikkesi tek bir evde bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23