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Gündem Sarhoş olup başörtülü kadınlara hakaret etmişti: Deniz Çakır hakkında savcılık mütaalası açıklandı
Gündem

Sarhoş olup başörtülü kadınlara hakaret etmişti: Deniz Çakır hakkında savcılık mütaalası açıklandı

Bir kafede sarhoş olduktan sonra, başörtülü üç genç kadına, 'Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada?' diye hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır adlı oyuncu bozuntusu hakkında savcılık mütaalası açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 19:01:00 -

İstanbul'da bir kafede, sarhoş olduktan sonra, üç başörtülü genç kadına, 'Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada?' diye hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır için savcılık mütaalası açıklandı. Savcı, Çakır’ın 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan beraatini istedi.

Deniz Çakır'ın tanığı: İki taraf da büyüttü

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Çakır'ın arkadaşı Hande Selen Canar, şöyle konuştu: "Sanık ile diğer grup arasında fotoğraf çekme mevzusundan bir tartışma yaşandı. Müştekiler fotoğraflarının çekildiğini iddia ediyorlardı. Oysa biz kendi fotoğrafımızı çekiyorduk. Diğer taraf 'neden çekiyorsunuz, çekemezsiniz' gibi söylemlerde bulununca Deniz Hanım 'neden sizi çekelim' dedi. Ben hatta bir ara telefonumu gösterdim 'sizi çekmiyoruz' dedim. Müştekiler yeniden çekiyorsunuz diye söylenmeye başladı. İki taraf da olayı biraz büyüttü." Selen Canar, "Deniz Çakır, 'burası Arabistan mı, neden içki içmemize kızılıyor?' gibi söylemlerde bulundu ama bunu müştekilere değil bize söyledi." iddiasını öne sürdü.

Savcılık mütaalası

Tanık beyanlarından sonra mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunun oluşmadığını belirterek Deniz Çakır'ın bu suçtan beraatine karar verilmesini istedi. Savcı mütaalasında, "Eylem 'Nitelikli hakaret' suçunu oluşturmuştur. Ancak bu eylemden açılmış bir dava bulunmadığından, sanık hakkında 'Hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunulması mütalaa olunur." denildi.

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