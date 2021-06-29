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Yaşam Sargassum nedir? Sargassum nerede görüldü?
Yaşam

Sargassum nedir? Sargassum nerede görüldü?

Sargassum zararlı mı? Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği sürerken bir haber de Ege'den geldi. Sargassum yani bir tür deniz yosunu kıyılarda görüldü. Peki, Sargassum zararlı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 16:02:00 -
Sargassum nedir? Sargassum nerede görüldü?

Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj yani deniz salyası sorununun ardından bir haber de Ege’den geldi. İzmir Dikili kıyılarında sargassum türü yosunlar görülmeye başladı. Peki, sargassum nedir tehlikeli mi?

Sargassum nedir? Sargassum nerede görüldü?

İzmir’de görülen yosunların ardından pek çok kişi sargassumun ne olduğunu araştırmaya başladı. Sargassum, kahveregi algler (Phaeophyceae) sınıfına ait ve denizlerde bir yere bağlanmaksızın yüzen sallar halindeki makroalgdir (büyük bitkileri andıran deniz canlıları). Sargassum'un yüzen salları okyanus boyunca kilometrelerce uzayabilir. Çok sayıda türü genellikle sığ sularda ve mercan resiflerinde, tropik ve ılıman bölgelerde yayılmış durumda. Ayrıca deniz ekosistemindeki besin zincirinin temel öğelerinden de biri. Besin zincirinde normal yaşamlarında son derece faydalı organizmalarken, deniz ekosistemine zarar veren insan faaliyetleri sonucunda çok tehlikeli hale gelebiliyor ve ekolojik/ekonomik kayıplara da neden oluyorlar.

Sargassum zararlı mı?

Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin yaptığı açıklamada, sargassum türü yosunların deniz ekosistemini hızla çökertebileceğini belirtti. Çetin, bu durumun turizmi de olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Barbaros Çetin , "Dikili sahillerindeki yoğun olarak görmeye başladığımız 'Sargassum' isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Bir an önce kıyılarımızda 'Sargassum' popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor" diye konuştu.

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