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Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl olmalıdır?

Sardunya çiçeği nasıl ışık ister? Sardunya nasıl budanır? Sardunya nasıl sulanır?

10 Aralık 2018 Pazartesi 23:44
Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl olmalıdır?

Latince adı ‘Pelargonium’ olan Sardunya özellikle her türlü ortamda yetişebilir. Dayanıklı ve bakımı da kolay olmasının yanında çok güzel bir görüntü oluşturduğu için ev çiçekleri arasında oldukça popülerdir. Oldukça ayırt edici bir kokuya sahiptir ve özellikle budanma sırasında bu koku yoğun olarak salgılanır. Genellikle kırmızı, pembe, beyaz ve turuncu renklerde olmasına rağmen oldukça çeşitlidir.

NASIL IŞIK İSTER?

Sardunya bol ışıklı ortamı da yarı gölge ortamları da sever. Sabah veya akşam güneşi alan balkonlar daha az bakım isteyeceğinden daha uygun olacaktır.

SARDUNYA NASIL BUDANIR?

Sardunya dayanıklı olmasından dolayı kış boyunca direk yoğun kar ve sert rüzgara maruz kalmadığı korunaklı ortamlarda sağlığını koruyabilir. Ancak gene de 5 derece altına düşen soğuklar yapraklar için yıpratıcı olacaktır.

Kış geçince çalı formundaki yaşlı bitkilerin sürgünleri mart ayında yarı yarıya veya 1/3 oranında budanması önerilir. Ayrıca toprak değişimi ve gübreleme de bu ay içinde yapılır. Toprak hafifçe nemlendirilir ve sardunya dikkatlice boğazından tutularak saksısından toprağı ile birlikte ayrılır. Kökleri tutan toprağın dağılmamasına özen gösterilerek yeni gübresi ile karıştırılarak tekrardan saksısına yerleştirilir.

Sıvı çiçek gübresi ile 15 günde 1 beslenmesi kafidir.

SARDUNYA NASIL SULANIR?

Kış aylarında özellikle sulanması bitkinin zor kış koşullarında korunması için gereklidir. Rüzgar toprağı ve bitkiyi kurutacağından haftada 2-3 kez sulanması iyi olacaktır. Sardunya bol ışık sevmesine karşın yaz aylarındaki aşırı sıcaklara karşı her gün yeterli miktarda sulamak doğru olacaktır. Bunun yanı sıra normal yaz sıcaklıklarında ise haftada 3 kere sulanması yeterlidir.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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