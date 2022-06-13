Sardunya bitkisi bakımı ve yetiştirilmesi | Sardunya bitkisinin faydaları

Sardunya Çiçeğinin Anlamı



Sardunya çiçekleri, gül ve menekşe ile birlikte romantik ilişkilerde en çok tercih edilen çiçeklerden biridir. Orta Çağ'dan bu yana sonsuz aşkı temsil eder. Aynı zamanda çiftler arasındaki sadakati güçlendirdiğine inanılır. Eski zamanlarda gücü ve zarafeti simgeleyen sardunya çiçekleri günümüzde evlenme teklifi edilirken de sıklıkla tercih ediliyor.



Sardunya Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?



Çok fazla rengi bulunan sardunyaların en sık rastlanan renkleri arasında mor ve mavi yer alıyor. Ceylangözü ve sakız sardunya ismiyle bilinen çeşitleri de mevcuttur. Tüm yıl boyunca aralıksız çiçek açabilirler. Uzun ömürlü bitkiler arasında yer alan sardunyaların özellikle bodur olanları çok daha dayanıklıdır. Dayanıklı olmasındaki en büyük etken yarı odunsu yapısıdır. Bu sayede çevre şartlarından ve ani ısı değişimlerinden bile etkilenmez. Sıcak ve ılıman iklimleri seven bu çiçekler Türkiye'de ise en çok Akdeniz ve Ege bölgesinde yetiştiriliyor.

Sardunya Çiçeğinin Faydaları

Bu özel süs bitkilerinin insan sağlığına hem fiziksel hem de psikolojik yönde olumlu etkileri bulunuyor. Aynı zamanda cilt bakımında da yoğunlukla kullanılan bir çiçek türüdür. Özünden elde edilen yağlar yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları ortadan kaldırır ve cildi nemlendirir. Sivilce ve akne oluşumunu engelleyen minerallere sahip olan sardunya çiçekleri cilt tabakasındaki koyu lekeleri de ortadan kaldırır.



Özellikle sinüzit rahatsızlığı bulunan kişilerin evlerinde sarduna yetiştirmeleri öneriliyor. Doğal bir ağrı kesici özelliği taşıyan bu süs bitkisi, grip ve nezle gibi kış hastalıklarının çok daha hafif atlatılmasını da sağlıyor. Vücutta biriken ödemlerin dışarı atılmasını kolaylaştırır. Günümüzde sardunya çiçeğinden yapılmış birçok ilaç bulunuyor. İçerdiği en önemli faydalardan bir diğeri ise tahriş olan boğazları yumuşatmaktır. Kokusu bulunduğu her ortama pozitif enerji saçar ve stresi büyük oranda azaltır.

Sardunya bitkisinin yetiştirilmesi, bakımı

Doğrudan ışıktan hoşlanmaz. Bunun için dolaylı ışık alabileceği bir alana koymanızda fayda var.

Çok fazla sıcak veya çok fazla soğuk havaları sevmez. Ilık hava onun yetişmesi, yaprakları ve çiçekleri için daha faydalıdır.

Hava akımlarından oldukça çabuk etkilenir. Bu yüzden ani hava akımlarından koruyunuz.

Kış aylarında sardunyanın bulunduğu ortam 11–12 derece altına düşmemelidir.

Sardunya bitkisinin sulanması

Kış aylarında soğuktan korunarak, susuz kalması önlenmelidir.

Yaz aylarında sıcaklık arttığı için en az haftada 2 kez sulanmalıdır.

Su bitkinin her bölümüne ulaşmalıdır.

Sulamadan sonra tabağa sızan su boşaltılmalıdır.

Her sulamada aynı ölçüde su verilmelidir.

Sulama işlemi aynı gün ve aynı derece su ile yapılmalıdır.

Sardunyalar için verdiğiniz su soğuk su olmamalıdır. Oda sıcaklığında olmalıdır.

Sardunyanın çoğaltılması

Sardunyalar çoğaltılması bitkinin köklerden ayrılması ile gerçekleşir.

Bitkinin kökünden ayrılan yeni bitki kökten bitkiden ayrılarak başka bir saksıya dikilir.

Aynı bakım, sulama, yetiştirme işlemleri ikinci bitki içinde uygulanır.

SARDUNYA NEYE İYİ GELİYOR?

Modern bitki tıbbında Pelargonium sidoides, kısaca pelargonium olarak bilinir. Yüzyıllar boyunca geleneksel Zulu, Xhosa, Basuto ve Mfengu topluluklarının şifacıları bitkinin kalın, kahverengi köklerini öncelikli olarak solunum yolu rahatsızlıklarını ama aynı zamanda ishali, bağırsak problemlerini, karaciğer şikayetlerini, yaraları, ateşi ve yorgunluğu iyileştirmek amacıyla bitkisel ilaç olarak kullandılar. Güney Afrika’ya Avrupa’dan gelen yerleşimciler bu bitkisel ilaçlardan bazılarına belirli bir müddettir aşinaydılar ama sardunya Batı tarafından ilk kez 1897 yılında, İngiliz Maj. Charles Stevens’ın tüberkülozu bir şifacı tarafından sardunyayla iyileştirildiğinde tanınmaya başladı. İngiltere’ye yolculuğunda bahsi geçen hastalıktan kurtulan Stevens, piyasaya sardunyadan yapılan patentli bir ilacı kendi markasıyla (Stevens’ın Verem İlacı adıyla) çıkardı. Sardunya 1980’lere kadar büyük oranda unutuldu; ardından Avrupalı bir şirket soğuk salgınlığı ve solunum yolu enfeksiyonları için Umckaloabo isminde bir sardunya ekstresi satmaya başlayınca piyasaya dönmüş oldu. Benzer bir ürün günümüzde Birleşik Devletler’de satılır.



Bitki uzmanları sardunyayı, solunum yolu enfeksiyonlarının öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, zatürree, bademcik iltihabı ve akut sinüzit gibi semptomlarını azaltmak ve kronik bronşit gibi ikincil enfeksiyonları önlemek için kullanırlar. Bu tür durumların bazılarında antibiyotik yerine kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

Hangi alanlarda kullanılıyor: Bronşit, Soğuk algınlığı ve grip, Sinüzit



Sardunya ekstresinin ve yalıtılmış bileşenlerinin sinüs enfeksiyonlarıyla ve bronşitle ilişkilendirilen bakterilerin çoğunu önlediği görülmüştür.

Laboratuar çalışmaları da sardunyanın bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerini destekler. Sardunya’nın anti bakteriyel ve antiviral etkisinin, bitkinin içerisinde bulunan galik asitten ve diğer fenollerden kaynaklandığı düşünülür. Bunlar bitkinin, antioksidan olarak koruyucu etkisini sağlayan bileşenleridir. Sardunya’nın bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi, bu fenollerden kaynaklanıyor olabilir. Kumarin adı verilen bileşenlerin ise bağışıklığı canlandırıcı etkiye sahip olduğu düşünülür.