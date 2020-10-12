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Aktüel Sardinya Adası'nda podyum Red Bull sporcularının
Aktüel

Sardinya Adası'nda podyum Red Bull sporcularının

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:03:02 -
Sardinya Adası'nda podyum Red Bull sporcularının

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 6'ncı yarışı olan Sardinya Adası Rallisi'nde kazanan Red Bull sporcusu Dani Sordo oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun altıncı heyecanı Sardinya Adası'nda yaşandı.

Zorlu mücadeleyi 2 saat 41 dakika 37,5 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Dani Sordo, rakiplerini geride bırakarak bu sezonun kendisi adına ilk zaferini kazandı. İspanyol pilot, aynı zamanda art arda ikinci yıl Sardinya Adası'nda zirvede yer aldı. 6 ay sonra yeniden parkura dönen Red Bull sporcusu Sordo, yarışın başından sonuna liderliği kimselere bırakmadı ve birinciliğe erişti.

Adada ikinci sırayı 5,1 saniye geriden gelen Red Bull sporcusu Thierry Neuville aldı. Neuville, Türkiye Rallisi'nin ardından Sardinya Adası'nda da podyumun ikinci basamağına tırmandı. Kariyerinin 7'nci Dünya şampiyonluğunu arayan Red Bull sporcusu ve ralli efsanesi Sebastien Ogier ise Neuville'nin sadece 1 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Marmaris'te koşulan Türkiye Rallisi'ni kazanan Red Bull sporcusu Elyfn Evans, yarışta dördüncü olarak puanını 111'e çıkardı ve pilotlar sıralaması liderliğini sürdürdü. 97 puanlı Sebastien Ogier'in ikinci sırada yer aldığı pilotlar sıralamasında 87 puanlı Thierry Neuville ise üçüncü basamakta yer alıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 7'nci yarışı, 19-22 Kasım'da Belçika'da koşulacak.


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