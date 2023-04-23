Sarayburnu'nda cami görsellerini yere koydular! CHP'li İBB'nin saygısızlığı sürerken tepkiler büyüyor..
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin cami görsellerini Sarayburnu'nda yere komasına tepkiler çığ gibi büyüyor. İBB hala saygısızlığını sonlandırmadı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin cami görsellerini yere figür olarak koyması dindarları ayağa kaldırdı.
İstanbul Sarayburnu'nda buluşan bazı vatandaşlar, "Biz sizin taptıklarınızı ayaklarımızın altına almıyoruz" diyerek CHP'li İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Yere koyulan cami görselleri sebebiyle İBB'yi protesto eden grup, Müslümanlara yapılan saygısızlık karşısında herkesi duyarlı olmaya davet etti.