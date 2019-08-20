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"Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü İngiliz aktör Roth'un oldu

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali kapsamında İngiliz aktör Tim Roth'a "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü verildi

20 Ağustos 2019 Salı 22:45
"Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü İngiliz aktör Roth'un oldu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te bu yıl 25'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali kapsamında İngiliz aktör ve yönetmen Tim Roth'a, "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü takdim edildi.

Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da düzenlenen festivalin 5. gününde kırmızı halıda boy gösteren ünlü aktör, Saraybosnalı sinemaseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ödülünü, Festival Direktörü Mirsad Purivatra'dan alan Roth, yaptığı açıklamada, festivale, Meksikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yoğun tavsiyeleri üzerine geldiğini anımsatarak, "İki, üç yıldır beni festivale gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Bu festivalin gençler ve sinema dünyasının başarılı isimleri için muhteşem bir etkinlik olduğunu söyledi." diye konuştu.

"Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü, bu yıl, 1996 yılında "Rob Roy" filmindeki rolüyle BAFTA En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü alan Roth'un yanı sıra İnarritu'ya ve Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski ile Fransız aktris İsabelle Huppert'e verildi.

- Festivalde bu yıl 53 film yarışıyor

"Saraybosna’nın Kalbi" festivalinde bu yıl 9 uzun metrajlı, 14 kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci filmi olmak üzere 53 eser yarışıyor.

Festivalde bu yıl 4 kategoride 4 Türk yapımı film de ödül için yarışacak. Uzun metrajlı film kategorisinde “Kız Kardeşler”, kısa film kategorisinde “Siyah Güneş”, belgesel film kategorisinde “Kraliçe Lear” ve öğrenci filmleri kategorisinde ise “Dünya Tutuluyor” filmleri yer alacak.

23 Ağustos’a kadar sürecek festivalde 270 film izleyiciyle buluşacak.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 22:45
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