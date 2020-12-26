  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Saraybosna Belediyesi yılbaşı kutlaması bütçesini Kovid-19 aşısı için bağışlayacak
Aktüel

Saraybosna Belediyesi yılbaşı kutlaması bütçesini Kovid-19 aşısı için bağışlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:02:40 -
Saraybosna Belediyesi yılbaşı kutlaması bütçesini Kovid-19 aşısı için bağışlayacak

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gelenekselleşen yılbaşı kutlamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi üzerine, kutlamaya ayrılan bütçenin aşı alımına bağışlanacağı bildirildi.

Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının yılbaşı kutlamalarına da engel olduğunu anımsatarak, halkın sağlık ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

Saraybosnalılara, sabırlı ve sorumlu davranmaları çağrısında bulunan Skaka, "Yılbaşını aile ortamında kutlayın ki gelecek yıl hepimiz için daha iyi, daha güzel, daha sağlıklı olsun." dedi.

Saraybosna Belediyesinin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de salgına karşı mücadele edeceğini belirten Skaka, "Bu yıl salgın nedeniyle iptal edilen yılbaşı kutlaması bütçesini, aşı alımına bağışlayacağız." ifadelerini kullandı.

Saraybosna'da, önceki yıllarda düzenlenen yılbaşı kutlamalarına bölge ülkelerinden gelenler de dahil on binlerce kişi katılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araç piyasasından güzel haber
Ekonomi

İkinci el araç piyasasından güzel haber

Otomotiv piyasalarında sene sonu hareketliliği yaşanıyor. Bayiler sıfır kilometre araçlarda kampanya başlatınca ikinci el araç fiyatlarında ..
İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu
Dünya

İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu

Yemen'in İbb vilayetinde bir kadının çocuklarının gözü önünde İran destekli Husiler tarafından öldürülmesi ülkede infiale neden oldu. ..
Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir!
Dünya

Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir! "Barış olmayacak"

Uzun süren ateşkes sonunda kanı bitlenen ve bu nedenle kaşıntı tutan Batı'nın uşağı darbeci Hafter, komutasındaki darbeci güçlere Türk asker..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay