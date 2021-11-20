Saray sarması tarifi, nasıl yapılır? Kolay saray sarması tarifi

Kolayca sarılan nefis saray lokumu tarifi isteyen varsa mutlaka bu tarifimizi denemenizi tavsiye ederiz.

Saray Sarması tarifi için malzemeler

2 su bardağı hindistan cevizi

1 poşet krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Kakaolu Muhallebi İçin;

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için;

Toz antep fıstığı

Kırmızı meyveler

Kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml

Yapılışı

Kakaolu muhallebisi için sütü, şekeri, unu ve kakaoyu uygun bir tencereye alalım ve karıştırarak pişirelim. 2 yemek kaşığı kakao yerine 2 yemek kaşığı un ekleyin. Muhallebimiz kaynayıp göz göz olduktan sonra içerisine tereyağı ve vanilyayı ekleyelim, ocağın altını kapatarak tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Koyu bir kıvam alan muhallebimiz hazır.

Daha sonra fırın tepsimizin üzerini streç ile kaplayalım ve hindistan cevizini üzerine serpiştirelim. Sonrasında hazırladığımız muhallebiyi hindistan cevizinin üzerine gezdirerek dökelim. Muhallebinin her yerinin eşit ve düzgün olması için spatula veya pasta sıvama bıçağı ile düzgün bir şekilde yayalım. Tatlımızı muhallebimiz soğuyana kadar oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendirelim. Tatlımız dinlenirken krem şantisi için uygun bir karıştırma kabına krem şantiyi ve soğuk sütü alalım. Krem şantimiz kıvam alana kadar çırpalım. Soğuyan muhallebimizin üzerine krem şantiden alalım ve eşit ve düzgün olacak şekilde yayalım. Burada krem şantiyi sürmeden önce muhallebinin soğuduğundan emin olmalısınız. Aksi halde krem şantiniz eriyecektir. Hazırladığımız tatlımızı 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Dinlenen tatlımızı 12 eşit parça olacak şekilde keselim. Ben daha düzgün bir şekil elde etmek için iki kenarından yaklaşık 1 parmak kadarını kestim. Streç filmden destek alarak her dilimi hafifçe kaldıralım ve rulo şeklinde saralım. Bu şekilde tüm dilimleri sararak servis tabağımıza yerleştirelim. Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.