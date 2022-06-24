Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?

Tuvalet taşı neden sararır?

Tuvalet taşı sarardı ne yapmalıyım, alaturka tuvalet taşındaki siyah lekeler nasıl çıkar sorusu sosyal medyada temizlik konusunda hassas bayanlar tarafından sorulan önemli konuların başında geliyor. Peki, tuvalet taşı neden sararır?

Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak;

Tuvaleti kullandıktan sonra su dökülmemesi.

Şekerli içeceklerin dökülmesi(çay, kola gibi.)

Tuvalet taşının kalitesiz ve kir tutan malzemeden seçilmesi.

Bu ve buna benzer durumlar tuvalet taşının zamanla sararmasına neden olabilir.

Sararmış tuvalet nasıl temizlenir?

Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir sorusu için birkaç pratik yöntem var.

Tuvalet taşındaki sarı lekeler nasıl çıkar sorusu için yapabilecekleriniz arasında:

Tuvalet taşına maden suyu, gazoz ya da kola dökerek 5 dk içinde fırça ile temizleme. Üzerinize sıçratmadan çamaşır suyu dökerek fırça ile temizleme. Tuz ruhu dökerek 5 dk içinde fırça ile temizleme. Yukarıda bahsedilen yöntemler tuvalet taşı sararmış alanları temizlemek için ilk yapabileceğiniz pratik yöntemlerdir.

Tuvalet taşı temizlemenin en etkili yolu

Genellikle tuvalet taşları ekstra girinti ve çıkıntılara sahip olabiliyor. Bu durum etkili bir tuvalet taşı temizliğini mümkün kılmıyor. Peki, tertemiz bir tuvalet taşı temizliği için ne yapılmalı.

Size önerimiz, çamaşır suyunu boş sprey şişesine yarısına gelene kadar doldurun ve kalan kısmı su ile tamamlayın. Daha sonra tuvalet taşının girinti ve çıkıntılarına kısaca her yere sıkın ve bir müddet bekleyin.

Fırça yardımı ile tüm alanları sürtün. Tuvalet taşındaki sarı leke ve kirlerin kalmadığını göreceksiniz.

Doğal tuvalet taşı temizliği

Alakurka tuvalet kullananlar için doğal yöntemler en çok aranan bilgiler arasında. Doğal tuvalet taşı temizliği için karbonat ve sirke en etkili ilacınız olabilir. Karbonatı tuvalet taşına dökün ve sirkeyi üzerine boşaltın. En sonunda yapacağınız durulama işlemi ile tuvalet taşının bembeyaz olduğunu göreceksiniz.

Bu işlemi limon suyu ve karbonat ile de yapabilir böylelikle tuvalet taşı sararmalarına çözüm üretmiş olursunuz. Daha başka doğal bir yöntem olarak diş macunu da kullanabilirsiniz.

Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir içeriği ile önemli bir sorunu kesin çözüme ulaştırmış bulunuyoruz. Sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarınızın da içerikten haberdar edebilirsiniz.

Sirke ve Karbonat ile Tuvalet Taşı Beyazlatma

Sararan tuvalet taşı ya da klozeti beyazlatmak için kimyevi madde kullanmak istemiyorsanız o halde daha çevreci çözümler olan beyaz sirke ve karbonat ikilisi bu konuda size yardımcı olabilir. Bu iki doğal ağartıcı maddeyi tek başına kullanabileceğiniz gibi ikisini birleştirerek daha etkili bir ağartıcı elde edebilirsiniz. Bu yöntem için sararmış yüzeye karbonat dökün ve sprey şişe ile karbonatın üzerine beyaz sirke sıkın. Sirke ve karbonat birleşimi etkileşime neden olarak köpürebilir. Bu şekilde akşamdan sabaha kadar bekletin ve ardından fırça veya sünger kullanarak ovalayıp yıkayın. İşlem sonrası bol su ile durulayın.

Öte yandan, klozet kapakları çoğunlukla plastiktir ve sararması durumunda beyazlatmak için alkol, sirke veya karbonat kullanılabilir. Ancak hijyen açısından klozet kapağını yenisiyle değiştirmek daha yerinde bir karar olacaktır. Fiyatı ucuzdur ve takması fazla zahmet gerektirmez.

Dikkat: Sirke ve karbonat birleşimi etkileşime neden olarak, fazla olmasa da karbondioksit gazını açığa çıkarır. Bu sebeple iki ürünü birlikte kullanacaksanız, uyguladığınız bölgenin yeterli havalandırıldığından emin olun.