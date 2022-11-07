Sararmış tuvalet taşı nasıl beyazlatılır, temizlenir? Ponza taşı ile tuvalet temizliği: Zor lekelere kolay çözümler

Sararmış Tuvalet Taşını Temizleme Yöntemleri

Sararmış tuvalet taşının kireç kalıntılarını yok etmek ve beyazlamasını sağlayarak genel hijyenini de yapabileceğiniz yöntemler hakkında genel bilgi. Alaturka tuvalet taşı boyamak tek çözüm değil...

Tuvalet taşı neden sararır?

Tuvalet taşı sarardı ne yapmalıyım, alaturka tuvalet taşındaki siyah lekeler nasıl çıkar sorusu sosyal medyada temizlik konusunda hassas bayanlar tarafından sorulan önemli konuların başında geliyor. Peki, tuvalet taşı neden sararır?

Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak;

Tuvaleti kullandıktan sonra su dökülmemesi.

Şekerli içeceklerin dökülmesi(çay, kola gibi.)

Tuvalet taşının kalitesiz ve kir tutan malzemeden seçilmesi.

Bu ve buna benzer durumlar tuvalet taşının zamanla sararmasına neden olabilir.

Ponza taşı ile tuvalet temizliği

Ponza taşını (vücutta kullanılan türden değil.) klozetinizdeki birikintileri temizlemek için de kullanabilirsiniz. Lekeleri yıkadıktan sonra ponza taşıyla hafifçe fırçalayarak temizleyiniz. Özellikle kirli alanlardan kurtulmak için normal banyo temizleyicinizle birlikte kullanabilirsiniz.

Sararmış tuvalet taşı nasıl beyazlatılır?

Sirke ve Sıvı Sabun

1 su bardağı sirke;

Sıvı sabun;

Sprey şişesi;

Eldiven;

Fırça.

Zamanla suyun kireçli olması gibi nedenlerden ya da düzenli aralıklarla temizliğinin yapılmaması durumunda beyaz renkte olan tuvalet taşlarında sararma görülmektedir. Bu sararma hem görüntü olarak kötü görüneceği gibi, aynı zamanda da taşın sararması genel hijyene dikkat edilmediğine işaret etmektedir. Doğal sirkenin sararmış tuvalet taşlarını temizleme yöntemi olarak kullanılmakta olan en iyi yöntemler arasında olmaktadır. Tuvalet gibi ortamlar mikrop yuvası olması sebebiyle mutlaka temizliğini yaparken eldiven takarak yapmanız önerilmektedir.

Sprey şişesi içerisine ilk öncelikle sirke ve üzerine 2 yemek kaşığı miktarında sıvı sabun konulması ile birlikte üzerini dolduracak kadar ılık su koyup çalkalayın. Tuvalet taşının ilk öncelikle ıslatılması ve sonra karışımı püskürtmelisiniz. Hemen fırçalamamalı 5 dakika boyunca beklenmesinin ardından tuvaletler için özel üretilen fırçaları kullanarak fırçalamalısınız. En son bol suyla durulamanız ile birlikte sararmış lekeler çıkacaktır.

Tuvalet taşı beyazlatma

Kola

1 litre kola;

Eldiven;

Fırça;

Deterjan;

Su.

Sararmış taşın zamanla paslanması ile birlikte önce sararması sonrasında ise kahverengi bir renk alacağı için çok kötü bir görüntünün olmasına neden olacağı için sizler periyodik temizliği yaparken kola ile yapmalısınız. Kirin çıkması ya da pas lekelerinin sarı görüntüsünü de doğal yollarla çıkarmış olacaksınız. 1 litre kolanın yarısı dökülerek birkaç dakika beklenmeli ve fırça ile fırçalamaya başlamalısınız. Fırçalama işlemi sırasında kolanın yarısını da dökerek birlikte fırçalamaya devam edin. Lekeler kısa bir süre içerisinde çıkacağı için, genel temizliğini yapabilmek için deterjan dökmeli ve yine fırçalamanın ardından bol suyla durulamalısınız.

Kolayla lekelerin çıkması ve mikropları içerdiği asit sayesinde çıkması için banyo fayanslarında oluşan lekelerinde çıkartmak için kullanabilirsiniz.

Limon

Taze limon;

Eldiven;

Deterjan;

Fırça;

Su.

Kireç sonrasında oluşan sararmış lekeleri çıkarabilmek için limon tavsiye edilmektedir. Bunun için taze kesilmiş limon kullanmanız gerekmektedir. Asla hazır yapılan ve içerisinde katkı maddesi olan limon suyunun kullanılmaması gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için eldiven takarak mikropların size bulaşmasını engellemelisiniz. İlk olarak taş ıslatılmalı ve sonra limon kesilerek sararmış kısımlara basınç uygulamalı ve ovmalısınız. Bir tane limon yeterli olmaması durumunda birkaç tane limon kullanabilirsiniz. Limonla ovduktan sonra ise su ile yıkamalı ve deterjan dökerek fırçalamalısınız. Bu şekilde genel temizliğini de gerçekleştirmiş olacaksınız. Su ile durulandıktan sonra kireç sebebiyle sararmış lekelerin çıkmasını sağlamış olacaksınız.

Sararmaya başlamış olan lekeye müdahale ederek çıkarmamanız durumunda zamanla bu lekeler kahverengi bir renge dönüşecek olması sebebiyle çok kötü bir görüntü oluşmasına sebep olur.

Soda

2 yemek kaşığı soda;

Eldiven;

Fırça;

Tuvalet temizleyicisi;

Su.

Soda taş üzerinde oluşan lekeyi çıkarmak için etkili yöntemler arasındadır. Su içerisinde ki kireç nedeniyle zaman içerisinde sararması olacağından kötü bir görünüme sahip olacak lekeyi çıkarmanız gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için yapacağınız ilk işlem eldiven takmak ve temizliğe bu şekilde başlamak ve mikroplardan korunmak olacaktır. Şayet lekeler kahverengi bir renk tonuna gelmişse daha fazla miktarda kullanmanız gerekmektedir. Lekenin üzerine dökülerek yarım saat boyunca beklenmelidir. Bu süre içerisinde su dökülmemeli ve tuvalet kullanılmamalıdır. Sert kıllara sahip olan tuvalet fırçası ile birkaç dakika boyunca ıslatılmadan fırçalanmalıdır. Çok az ılık su dökülmesi ile birlikte tekrar fırçalayın. Bu işlem lekenin koyu renkte olmaması halinde çıkartacaktır. Şayet çıkarmaması durumunda birkaç defa belirli aralıklarla tekrarlamanız gerekmektedir.

Marketlerde özel olarak satılan tuvalet temizleyicileri dökerek genel temizliğini yaparak hijyenini sağlamış olacaksınız.

Amonyak

1 su bardağı amonyak;

Fırça;

Bez;

Eldiven;

Su.

İnatçı lekeleri bir türlü çıkaramıyorsanız yapmanız gereken ilk öncelikle amonyak kullanmaktır. Amonyak çıkarmakta zorlandığınız ve rahatsız eden lekeleri oldukça kolay çıkarmanızı sağlar. Eldiven kullanarak temizlik yapmanız mutlaka önemlidir. İşlem için büyük ve temiz bir bezin üzerine amonyak dökülmesi ile birlikte silmeye başlamalısınız. Silme işlemi için mutlaka güç kullanarak yapmalı ve belirli aralıklarla bezin üzerine tekrardan amonyak dökerek silmeye devam etmelisiniz. Bol suyla yıkanması ile birlikte deterjan dökülerek fırçalamalısınız. Özel tuvalet temizleyicilerle de genel temizliğini yapabilirsiniz. Fırça ile her tarafını fırçalamalı ve bol suyla yıkayın. Amonyak kireç ya da diğer sebeplerden kaynaklı olarak oluşan sararma lekelerini çıkarma konusunda çok etkilidir.

Alaturka tuvalet taşı nasıl beyazlatılır?

Karbonatı tuvalet taşına dökün ve sirkeyi üzerine boşaltın. En sonunda yapacağınız durulama işlemi ile tuvalet taşının bembeyaz olduğunu göreceksiniz. Bu işlemi limon suyu ve karbonat ile de yapabilir böylelikle tuvalet taşı sararmalarına çözüm üretmiş olursunuz.

Tuz ruhu ile tuvalet temizliği

Tuvalete dökmeden önce, su birikintisi olmamalıdır.

Suyu başka yere boşalttıktan sonra, gider borusuna tuz ruhu dökerek yaklaşık 5 dakika beklemenin ardından sıcak su gönderilir. Eğer su gitmeye başladıysa tuz ruhu işe yaramıştır. Dökülen su yavaş bir şekilde gidiyorsa tıkanıklık tam açılmamıştır ve tekrar tıkanabilir.

Porçöz ile klozet temizliği

Porçöz Hijyenik Tuvalet Temizleyici'nin çocuk kilitli kapağını üstüne bastırarak ve saat yönünün tersine çevirerek açın. •Ürünü klozetinizin veya alaturka tuvaletinizin temizlemek istediğiniz kısmına uygulayın ve 15 dakika bekleyin. •Gerektiğinde yüzeyi fırçalayın ve sonrasında sifonu çekin.

Tuvalet taşı temizlemenin en etkili yolu

Genellikle tuvalet taşları ekstra girinti ve çıkıntılara sahip olabiliyor. Bu durum etkili bir tuvalet taşı temizliğini mümkün kılmıyor. Peki, tertemiz bir tuvalet taşı temizliği için ne yapılmalı.

Size önerimiz, çamaşır suyunu boş sprey şişesine yarısına gelene kadar doldurun ve kalan kısmı su ile tamamlayın. Daha sonra tuvalet taşının girinti ve çıkıntılarına kısaca her yere sıkın ve bir müddet bekleyin.

Fırça yardımı ile tüm alanları sürtün. Tuvalet taşındaki sarı leke ve kirlerin kalmadığını göreceksiniz.

Alaturka Tuvalet Nasıl Dezenfekte Edilir?

Tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çekmeyi unutmayın. Tuvalet taşına tuvalet bloğu yerleştirerek kötü koku ve kireç oluşumunu engelleyebilirsiniz. Alaturka tuvaletin etrafındaki fayansları etkili bir banyo yüzey temizleyici ile düzenli olarak temizleyin. Tuvalet taşı ve fayans temizliğinde yoğun kıvamlı çamaşır suyu ve çamaşır suyu katkılı ürünler kullanmak, yapılan temizliğin etkisini artıracaktır. Temizlik ürününü uyguladıktan sonra en az 30 dakika bekleyin. Ardından lekeli bölgeleri fırça yardımıyla ovalayın ve bol su ile durulayın.

Bilgi: Ponza taşı nedir, işe yarar?

Ponza taşı, volkanik bir kayaç türüdür. Türkçede pomza taşı, sünger taşı, köpüktaşı, topuk taşı, hışırtaşı, nasırtaşı, küvek gibi adlarla bilinir. İngilizcede iri taneli olanlara “pumiz”, ince taneli olanlara da “pumicite” 8 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. denir.

Ponza taşı ne işe yarar?

Ponza taşı, topuklarınızdaki çatlakları gidermek ve pedikür yaparken ayaklarınızdaki ölü derileri gidermek için kullanılan bir doğal taştır. Ponza taşının amacı, topuk temizleme amacı ile kullanılan bu aparat ayrıca el, kol ya da dirseklerde de oluşan nasır oluşumlarını gidermek amacı ile de kullanılmaktadır