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Kadın - Aile Sararmış bardaklar nasıl temizlenir?
Kadın - Aile

Sararmış bardaklar nasıl temizlenir?

Sararmış bardaklar nasıl temizlenir

Yeniakit Publisher
2022-01-04 09:28:00 - 2022-01-04 19:09:49
Sararmış bardaklar nasıl temizlenir?

Herkesin en fazla tükettiği içecek olan çay, sürekli kullanımdan dolayı çay bardaklarında sararmalara yol açabilir. Kötü bir görüntü yaratan ve çay bardaklarının ne kadar yıkanırsa yıkansın kirliymiş gibi durmasına neden olan bu durum yüzünden çay bardaklarınızı atmak zorunda değilsiniz. Doğal ürünler kullanarak çay bardaklarındaki bu istenmeyen görüntüyü kolayca ortadan kaldırabilirsiniz. 

Sararan bardaklar nasıl temizlenir?

Karbonat ile Bardak Sarılığı Temizleme

Sirke ve su ile bir karışım hazırlayın ve bardakları içinde 15 dakika bekletin. Ardından karbonatla birlikte bardakları ovun. Ovduğunuz bardakları bir gece boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi gün bulaşık makinesinde yıkayın.

Sirke ile Bardak Sarılığı Temizleme

Sirkenin birçok faydası olduğu gibi asitli olması sebebiyle bardaktaki kiri ve sarılığı da derinlemesine temizleme özelliğine sahiptir. Sararan bardakları beyaz sirke ile güzelce ıslattıktan sonra içine biraz kaya tuzu koyun ve 5 saat bekleyin. Daha sonra çamaşır makinesi ile veya elde bol su ile durulayın.

 

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