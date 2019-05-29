Sararan beyaz mobilyalar nasıl temizlenir?

Yıllar yıllar öncesinin ceviz, meşe mobilya renkleri hanımların en çok tercih ettiği mobilya tonlarıydı. Ancak son 10 yılda bu renklere duyulan ilgi büyük değişim gösterdi. Artık evlerde tercih edilen mobilyalarda daha ziyade temizliğin simgesi olarak görülen beyaz tercih ediliyor. Elbette, beyaza sade renkler değil cıvıl cıvıl tonlar eşlik ediyor. Beyaz ilk yıllarda tüm ihtişamı ile evleri süslerken zaman içinde rengini kaybetmeye hatta sararmaya başlıyor. Bu durum ise özellikle hanımların keyfini kaçırıyor. Satın alırken sararma endişesi taşımadığınız bazı ürünler ne yazık ki kullanılan malzeme nedeniyle bu kaderi yaşıyor. Peki, sararan mobilyalardan kurtulmak mümkün mü? Kurtulmak derken aklınıza bunları atıp yenisini alın fikrini yerleştirmeye çalışmayacağız. Bir mobilyayı yalnızca rengi soldu diye atmak pek akıl kârı değil. Peki, “Öyleyse ne yapmamız gerekiyor” dediğinizi duyar gibiyim. Bunun için her evde bulunan birkaç malzeme yeterli.

Sararan beyaz mobilyaları ilk günkü haline getirebilmek için izlenmesi gereken yollar:

Eşit miktarda su ve beyaz sirkeyi derince bir kovaya alın. Temizleyeceğiniz alanla ilintili olarak oranı belirlemek size kalmış. Ayrıca suyun içerisine 1-2 yemek kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız karışıma bir bez daldırın ve bu bezle mobilyalarınızı silin.

Bu işlemin ardından bir kovaya su ve bir miktar çamaşır suyu ilave edin.

Hazırladığınız bu karışımla mobilyaları silerken dikkatli olmanızda fayda var.

Son olarak temiz bir suyla mobilyaları arındırın.

Bu aşamada durulama suyuna arzu ettiğiniz esansiyel yağdan birkaç damla ekleyebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.