Sarar, Anadolu Efes ile İşbirliğinin 25.Yılını “Suit Up Challenge” ile Kutladı

Türk hazır giyim sektörünün lider markalarından Sarar, Türk basketbolunun Avrupa’daki en önemli temsilcilerinden Anadolu Efes Spor Kulübü ile yürüttüğü iş birliğinin 25. yılını Suit Up Challenge etkinliğiyle kutladı.

80 yılı geride bırakmaya hazırlanan Sarar, Anadolu Efes Spor Kulübü’yle 1998’den beri yürüttüğü iş birliğini şık bir meydan okuma ile taçlandırdı.

5 Aralık 2023 tarihinde oynanan Anadolu Efes-Panathinaikos Aktor müsabakasında temsilcimiz galibiyete ulaşırken, Sarar da basketbolseverleri salona takım elbise ve ceket kombinleri ile gelmeye davet etmişti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaklaşık 15 bin kişinin takip ettiği müsabakada ise taraftarlar, çeyrek asrı geçen başarı dolu iş birliğini en şık halleriyle tebrik ettiler.

Taraftarların salona ceket ve takım elbiselerle geldiği gecede, Sarar ve Anadolu Efes iş birliğinin 25.yılı şerefine Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz tarafından Sarar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar’a da özel bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Sarar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar ise 25. yılın şerefine tarafına takdim edilen özel plaket ve başarılarla dolu iş birliği için Anadolu Efes ailesine teşekkür ederken “1998 yılından bu yana yürüttüğümüz resmi sponsorluk faaliyetleriyle spora ve sporcuya verdiğimiz önemi kanıtlayan projelere imza atıyor ve tüm dünyada tercih edilen bir marka olmaya devam ediyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü ile olan birlikteliğimizde de çeyrek asrı geride bırakırken, bu özel kulübe şıklık sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Süresi itibariyle iş birliğimiz dünyada eşine az rastlanacak türden” dedi.

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Sara Sarar sözlerine şöyle devam etti: “Başarılarla dolu geçen bu yolculuğumuzu ise şık bir meydan okuma ile kutlamak istedik ve bu gece Anadolu Efes-Panathinaikos maçında sporseverleri salona takım elbise veya ceket kombinleri ile gelmeye davet ettik. Maça bilet alan ve kombine sahibi taraftarlara da özel bir sürprizimiz var. Maç sonrasında bileti veya kombinesi ile Sarar mağazalarına gelen her bir taraftar, takım elbise, ceket ve gömlek gruplarımızdaki %40 indirim fırsatından yararlanabilecek. 25 yılı geride bıraktığımız Sarar ve Anadolu Efes birlikteliğinde gelecek yıllarda da ülkemize yeni kupalar kazandırmak için omuz omuza çalışmaya ve hayatın her alanına dokunan projeler üretmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Türk hazır giyim sektörünün önemli markalarından Sarar, ticari faaliyetlerine 1944 yılında Eskişehir'de başlamıştır. Abdurrahman Sarar’ın 12 metrekarelik bir terzi dükkanında temellerini attığı firma bugün; Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 120.000 metrekarelik alana kurulu modern üç fabrikası, Eskişehir-Kütahya yolu üzerindeki 185.000 metrekarelik alana kurulu Sarev Ev Tekstil ve Gömlek Fabrikası ile tekstil ve hazır giyim sektöründe üretimine devam etmektedir. Türkiye’de dört büyük üretim fabrikası ve 3.500’ün üzerinde çalışanı, yüksek işçilik kalitesi ve özel dikim ayrıcalığıyla hazır giyim sektöründe dünya markalarıyla yarışan Sarar, günümüzde 4 kıta ve 14 ülkede olmak üzere yurt dışında 21 şehirde, Türkiye’de ise 42 şehirde 120’den fazla Sarar konseptli mağazası ile hizmet vermeye devam etmektedir.