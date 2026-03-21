İran "Dimona" saldırısı sonrası ilan etti: "İsrail semalarında füze üstünlüğü bizim!"

İran, gün içinde İsrail’in güneyindeki Dimona Nükleer Santrali’ni hedef alan 6 dalga halinde devasa bir füze operasyonu düzenledi. Operasyonun ardından açıklama yapan Tuğgeneral Mecid Musevi, "İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum" dedi. Musevi ayrıca, önümüzdeki günlerde kullanılacak yeni sistemlerin ABD ve İsrail’i "hayrete düşüreceğini" savundu.

ABD ve İsrail’in ortak saldırılarına karşı misilleme kapasitesini artıran İran, bugün İsrail’in en stratejik noktalarından biri olan güney bölgesine yüklendi. DMO Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, nükleer tesislerin de bulunduğu bölgeye yönelik saldırıların ardından çarpıcı bir zafer ilanı yaptı.

6 DALGA HALİNDE MİSİLLEME: DİMONA HEDEFTE!

İran ordusu, gün boyu süren operasyonlarda İsrail’in güneyini adeta füze yağmuruna tuttu. 6 ayrı dalga halinde gerçekleştirilen saldırıların merkezinde, İsrail’in nükleer programının kalbi sayılan Dimona Nükleer Santrali yer aldı. Musevi, bu saldırıların başarısına dayanarak, "Bu andan itibaren İran’ın işgal altındaki toprakların hava sahasında füze üstünlüğünü sağladığını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YENİ SİSTEMLER HAYRETE DÜŞÜRECEK"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Musevi, saldırıların sadece bir başlangıç olduğu imasında bulundu. Gelecek günlerde sahaya sürülecek yeni füze sistemlerinin ve taktiklerin, hem İsrail hem de ABD askeri komutasını şaşkına çevireceğini öne süren Musevi, "İşgal altındaki toprakların güneyindeki gökyüzü saatler boyunca aydınlık kalacak" diyerek saldırıların devam edeceği sinyalini verdi.

İSRAİL CEPHESİNDE PANİK: HAVA SAVUNMASI YETERSİZ Mİ KALDI?

İsrail kaynaklarından gelen bilgilere göre, Dimona ve çevresinde sirenler hiç susmadı. İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini devreye soktuğu ancak bazı füzelerin imha edilemediği bildirildi. Bölgeden gelen ilk raporlar, saldırılar sonucunda yaralıların olduğunu ve stratejik tesislerin çevresinde ciddi güvenlik önlemlerinin artırıldığını gösteriyor.

Mehmet emin temel

Durmak yok yola davam Iran

SELAM

Elhamdülillah barikallah. İnşallah arkası gelir ve şah mat olurlar bu Lanetli siyonist canavar ve barbarlar.
