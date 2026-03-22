A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur? İsrail'in uçak yakıt depoları havaya uçuruldu İsrail Tahran’a saldırdı: 7 çocuk şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Yerli “Süper Şimşek” envantere girdi! Hedef şaşırtan yeni nesil İHA sahada Bakan Memişoğlu müjdeyi duyurdu: 36 ilaç geri ödeme kapsamına alındı Putin'den Nevruz kutlaması Hürmüz krizi petrol akışını durdurdu: Körfezde arz şoku, milyarlık kayıp Çocukken az miktarda bile şeker ve çikolata tüketen çocuklar 40'lı yaşlarında kalp krizi geçiriyor! Anne-babaların elleriyle verdiği ölüm! Tarımı değiştirecek, mahsulü artıracak çok büyük buluş! Lübnan'da ağır bilanço!
İsrailli köpeklerin gizli askeri bilgileri İran'a satıldı

Yeniakit Publisher
Amine Karahasanoğlu
İsrail’de görev yapan bir yedek askerin, ülkenin en kritik savunma sistemi olan Demir Kubbe’ye ait gizli bilgileri İran istihbaratına aktardığı iddiası gündemi sarstı.

İsrail güvenlik birimleri, 26 yaşındaki yedek asker Raz Cohen’in Aralık 2025’te Telegram üzerinden bir İran istihbarat görevlisiyle temasa geçtiğini belirledi. İddiaya göre Cohen, iş birliği karşılığında maddi kazanç elde etti ve yaklaşık bir ay süren iletişim boyunca kritik askeri verileri paylaştı.

Demir Kubbe’ye Ait Kritik Detaylar Paylaşıldı

Soruşturma dosyasına göre Cohen’in, Demir Kubbe sistemine ait lançerlerin çalışma prensipleri, atış hızı, yeniden yükleme süreçleri ve personel görev dağılımları gibi son derece hassas bilgileri aktardığı öne sürüldü.

Ayrıca 27 fotoğraf ve video ile sistemin bileşenleri, aktif görev anları ve bazı hava savunma üslerinin koordinatlarının paylaşıldığı iddia edildi. Bu verilerin, olası askeri operasyonlar açısından kritik risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

 

Kripto Para Detayı Dikkat Çekti

Yetkililer, söz konusu bilgi aktarımı karşılığında Cohen’e yaklaşık 1.000 doların kripto para üzerinden ödendiğini açıkladı. Bu durum, istihbarat faaliyetlerinde dijital finans araçlarının kullanımına dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

 

Gözaltı ve Suçlamalar

Şubat 2026’da rutin görev çağrısı sırasında gözaltına alınan şüpheli, 18 Mart’ta Kudüs Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Cohen hakkında “savaş zamanında düşmana yardım” ve “vatana ihanet” suçlamaları yöneltildi.

İsrail yasalarına göre bu suçların cezası müebbet hapis olarak öngörülüyor.

SELAM

EEE LANETLİ BİR KAVİM OLUNCA , HİÇ BİR ŞEKİLDE GÖVEN OLMAZ. YAN HER ZAMAN HERKESE İHANET EDEBİLECE POTANSİYELLERİ VAR. LANETLİ SİYONİSTLER, TIRANPA ZEVK VE EĞLENCE ADASI ÖZERİNDE ATTIĞI GOL GİBİ.
