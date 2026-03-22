İsrailli köpeklerin gizli askeri bilgileri İran'a satıldı

İsrail güvenlik birimleri, 26 yaşındaki yedek asker Raz Cohen’in Aralık 2025’te Telegram üzerinden bir İran istihbarat görevlisiyle temasa geçtiğini belirledi. İddiaya göre Cohen, iş birliği karşılığında maddi kazanç elde etti ve yaklaşık bir ay süren iletişim boyunca kritik askeri verileri paylaştı.

Demir Kubbe’ye Ait Kritik Detaylar Paylaşıldı

Soruşturma dosyasına göre Cohen’in, Demir Kubbe sistemine ait lançerlerin çalışma prensipleri, atış hızı, yeniden yükleme süreçleri ve personel görev dağılımları gibi son derece hassas bilgileri aktardığı öne sürüldü.

Ayrıca 27 fotoğraf ve video ile sistemin bileşenleri, aktif görev anları ve bazı hava savunma üslerinin koordinatlarının paylaşıldığı iddia edildi. Bu verilerin, olası askeri operasyonlar açısından kritik risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Kripto Para Detayı Dikkat Çekti

Yetkililer, söz konusu bilgi aktarımı karşılığında Cohen’e yaklaşık 1.000 doların kripto para üzerinden ödendiğini açıkladı. Bu durum, istihbarat faaliyetlerinde dijital finans araçlarının kullanımına dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Gözaltı ve Suçlamalar

Şubat 2026’da rutin görev çağrısı sırasında gözaltına alınan şüpheli, 18 Mart’ta Kudüs Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Cohen hakkında “savaş zamanında düşmana yardım” ve “vatana ihanet” suçlamaları yöneltildi.

İsrail yasalarına göre bu suçların cezası müebbet hapis olarak öngörülüyor.