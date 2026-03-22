Yeni nesil hava savunma sistemi yola çıktı: Patriot’a dişli rakip geliyor

Army Recognition tarafından yapılan habere göre, Ukrayna’nın SAMP/T NG sistemini test etmeye yönelmesinin temel nedeni hâlihazırda katmanlı ancak farklı sistemlerden oluşan heterojen hava savunma mimarisini daha güçlü bir balistik füze savunma katmanıyla güçlendirme ihtiyacıdır. Mevcut envanter, farklı menşeli sistemlerin bir araya gelmesiyle oluşsa da Ukrayna’nın balistik füze durdurma kapasitesi halen sınırlı bir düzeyde. 2026 yılı için öngörülen bu konuşlandırma planı, Kiev yönetiminin savunma mimarisindeki en kritik boşluğu doldurmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendirilmektedir.