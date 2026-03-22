Yeni nesil hava savunma sistemi yola çıktı: Patriot’a dişli rakip geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni nesil hava savunma sistemi yola çıktı: Patriot’a dişli rakip geliyor

Ukrayna, Rusya’nın balistik füze saldırılarına karşı en gelişmiş hava savunma çözümlerinden biri olan Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T NG sistemini 2026’da envanterine katmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Zelenski’nin duyurduğu bu hamle, sistemin balistik füzeleri engelleme kapasitesinin ilk kez gerçek muharebe şartlarında doğrulanmasını sağlayacak. Eğer sistem başarılı olursa, Avrupa’nın ABD yapımı Patriot sistemine karşı bağımsız ve "egemen" bir alternatife sahip olduğu tüm dünyaya kanıtlanmış olacak.

Foto - Yeni nesil hava savunma sistemi yola çıktı: Patriot’a dişli rakip geliyor

Ukrayna, 2026 yılında Rus balistik füze tehditlerine karşı Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T NG hava savunma sistemini envanterine katmayı ve aktif çatışma sahasında test etmeyi hedefliyor. Kiev’in kısıtlı olan balistik füze savunma kapasitesini artırmayı amaçlayan bu hamle, aynı zamanda Avrupa’ya, Patriot sistemine alternatif olan bu platformun muharebe ortamındaki ilk saha doğrulamasını gerçekleştirme fırsatı sunacak.

Foto - Yeni nesil hava savunma sistemi yola çıktı: Patriot’a dişli rakip geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Ukrayna’nın yeni nesil hava savunma sistemini bu yıl içerisinde teslim alacağını ve sistemin balistik füze engelleme kabiliyetini muharebe şartlarında test edeceğini duyurdu. Zelenski, platformun etkinliğinin kanıtlanması durumunda Kiev’in tedarik sürecinde öncelik talep edeceğini belirtti.

Foto - Yeni nesil hava savunma sistemi yola çıktı: Patriot’a dişli rakip geliyor

Rusya’nın kış ve erken bahar aylarında Ukrayna’ya düzenlediği saldırılar, Ukrayna’nın savunma doktrinindeki asıl tehdidin yalnızca dron olmadığını; aksine enerji düğüm noktaları, şehir merkezleri ve kritik altyapı tesislerini hedef alan hibrit yaylım saldırıları olduğunu bir kez daha teyit etti. 14 Mart’taki geniş kapsamlı saldırı dalgasına ilişkin açıklama yapan Zelenski, Rusya’nın yaklaşık 430 adet dron ve 68 adet füze fırlattığını belirtirken Reuters, enerji altyapısındaki tahribatın derinleştiğine ve Kiev’in anti-balistik füze stoklarının kritik eşiğe gerileyerek ciddi bir baskı altında olduğuna dikkat çekti.

Foto - Yeni nesil hava savunma sistemi yola çıktı: Patriot’a dişli rakip geliyor

Army Recognition tarafından yapılan habere göre, Ukrayna’nın SAMP/T NG sistemini test etmeye yönelmesinin temel nedeni hâlihazırda katmanlı ancak farklı sistemlerden oluşan heterojen hava savunma mimarisini daha güçlü bir balistik füze savunma katmanıyla güçlendirme ihtiyacıdır. Mevcut envanter, farklı menşeli sistemlerin bir araya gelmesiyle oluşsa da Ukrayna’nın balistik füze durdurma kapasitesi halen sınırlı bir düzeyde. 2026 yılı için öngörülen bu konuşlandırma planı, Kiev yönetiminin savunma mimarisindeki en kritik boşluğu doldurmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendirilmektedir.

Foto - Yeni nesil hava savunma sistemi yola çıktı: Patriot’a dişli rakip geliyor

Nitekim Batılı müttefiklerin askeri yardımları, bu ekosistemin omurgasını oluşturmaya devam etmektedir. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ocak 2025 verilerine göre, Amerikan güvenlik iş birliği kapsamında 3 Patriot bataryası ve 12 NASAMS sistemi taahhüt edilmiştir. Ek olarak Almanya, Aralık 2024 itibarıyla 5 tam IRIS-T SLM sistemi ile 3 Patriot bataryasının teslimatını gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte İtalya ve Fransa kanadında ise süreç, 2023’teki ilk SAMP/T bataryasının ardından, İtalya’nın 2024’te sağladığı ikinci sistem taahhüdüyle ivme kazanmıştır.

