Yeni nesil hava savunma sistemi yola çıktı: Patriot’a dişli rakip geliyor
Ukrayna, Rusya’nın balistik füze saldırılarına karşı en gelişmiş hava savunma çözümlerinden biri olan Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T NG sistemini 2026’da envanterine katmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Zelenski’nin duyurduğu bu hamle, sistemin balistik füzeleri engelleme kapasitesinin ilk kez gerçek muharebe şartlarında doğrulanmasını sağlayacak. Eğer sistem başarılı olursa, Avrupa’nın ABD yapımı Patriot sistemine karşı bağımsız ve "egemen" bir alternatife sahip olduğu tüm dünyaya kanıtlanmış olacak.