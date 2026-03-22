SON DAKİKA
Arap şeyhlerinin milyon euroları Bodrum'da bir gecede küle döndü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Arap şeyhlerinin milyon euroları Bodrum'da bir gecede küle döndü

Muğla Bodrum’daki Yalıkavak Marina’da demirli bir yatta başlayan ve rüzgarın etkisiyle bitişikteki, 20-30 metrelik 7 lüks motoryata sıçrayan yangın aralarında Arap şeyhlerinin, Rus oligarkların ve Türk milyarderlerin milyonlarca euroluk lüks yatlarını küle çevirdi. Batan 7 yatın toplam değerinin 150 milyon euroyu aştığı iddia edildi.

Yalıkavak marinada bağlı bulunan motoryatta saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın talimatıyla Bodrum’dan 1, Güllük’ten ise 2 liman römorkörü ve kıyı emniyetine bağlı römorkörler de bölgeye sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Yangında yanan boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 7 motoryat battı, 1’i ise kısmi hasar aldı.

ÜÇÜ ARAP ŞEYHLERİNİN, BİRİ RUS OLİGARKIN!

Batan 7 teknenin üçünün Arap şeyhlerine, birinin ise Rus oligarka ait olduğu öğrenildi. Küle dönen yatların sahipleri arasında Türk holdinglerinin sahibi ünlü iş insanları da yer aldı.  Büyük ölçüde hasar gören 1 yatın ve batan 7 motoryatın toplam değerinin 150 milyon euroyu geçtiği öğrenildi. 

Batan lüks yatların isimleri ve piyasa değerleri şu şekilde: Iceberg: 15 milyon dolar, Cher: 25 milyon dolar, Class: 20 milyon dolar, Siesta: 15 milyon dolar, Dad’s Toy: 30 milyon dolar, Floating Asset: 25 milyon dolar, Lulu d’Angel: 20 milyon dolar,

