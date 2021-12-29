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Medya Şarap uzmanı Güneri, başımıza ilahiyatçı kesildi
Medya

Şarap uzmanı Güneri, başımıza ilahiyatçı kesildi

Kendisine yöneltilen “Halktan kopuk” eleştirilerine “Kimse bana böyle bir ithamda bulunamaz. Ben yılbaşı geceleri gecekondulara şarap sucuk götürürdüm” sözleriyle karşı çıkan Türkiye'nin sayılı "şarap uzmanları"ndan gazeteci Güneri Cıvaoğlu, en iyi bildiği işi bırakıp ilahiyatçılığa soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 12:08:00 -
Şarap uzmanı Güneri, başımıza ilahiyatçı kesildi

Kendisine yöneltilen “Halktan kopuk” eleştirilerine “Kimse bana böyle bir ithamda bulunamaz. Ben yılbaşı geceleri gecekondulara şarap sucuk götürürdüm” sözleriyle karşı çıkan Türkiye'nin sayılı "şarap uzmanları"ndan gazeteci Güneri Cıvaoğlu, en iyi bildiği işi bırakıp ilahiyatçılığa soyundu. Milliyet gazetesindeki köşesinde, Hazreti İsa'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığını sorgulayan Cıvaoğlu, "Sen kendi işine bak be Güneri amca" dedirtti. İşte o yazı:   

"Her yıl olduğu gibi gene şurasından burasından didiklenen konu:

“Hıristiyan icadı yılbaşını neden kutlayalım?

Hıristiyan peygamberi İsa’nın doğumunu mu kutlamalıyız?”

……………

Önce belirteyim ki İsa’nın doğumu 25 Aralık’tır.

Hıristiyanlar tarafından Noel Bayramı olarak kutlanır. (...)

Yılbaşı olan 1 Ocak ise miladi takvimde yeni yılın başlangıcıdır.

İSA VAR MIYDI?

Ancak…

Daha ilginç bir tartışma var:

“İsa gerçekten var mıydı? Yoksa Hıristiyanlığın öncüleri tarafından yazılan İncillerde mi yaratıldı?”

Şöyle ki…

Önce Hıristiyan vatandaşlarımızın inançlarına saygılı olduğumu, Hz. İsa’nın varlığına Müslümanların kutsal kitabında da yer verildiğini, “aşağıdaki teorinin sadece iddia sahiplerinin kendilerini bağladığına” işaret ederek başlayayım…

……………

(...) İsa gibi bir “Süpermen” var idiyse, çağının yazarları niçin ondan hiç söz etmemişlerdir.

Onun “müjde” hikâyeleri tüm bilgilerin kabul ettiği gibi kurgudur.

(...) Özelikle 18’inci yüzyıldan itibaren “İsa’nın var olmadığı, hiç yaşamadığı” yolundaki iddialar, bazı teologlar tarafından öne sürülmekte. (...)"

 

 

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Yorumlar

şügo

Bunlar yahudi hizmetkarı mason müşriklerdir
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Mucit

Şeytan aleyhillane de ben melek lerin hocasıyım dermiş
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