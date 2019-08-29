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Şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı

Memleketinden dönen astsubay ve ailesinin bulunduğu otomobil, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 100 metreden uçuruma yuvarlandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:26
Şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı

Memleketinden dönen astsubay ve ailesinin bulunduğu otomobil, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada astsubay ile eşi ve çocuğu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, memleketi Amasya’dan görev yeri Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine gelen Astsubay Hakan Ablak ile eşi Özden Ablak ve 3 yaşındaki çocukları Güneş Ablak’ın bulunduğu 34 LN 6329 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesine bağlı Reşadiye köyü rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metreden uçuruma düştü. Kazada otomobilde bulunan sürücü Özden Ablak ile eşi Hakan Ablak ve kızları ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazada yaralanan Astsubay Hakan Ablak’ın Gölbaşı Askerlik Şubesinde görevli olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:26
  1. doğa

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