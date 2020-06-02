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Aktüel

Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan soğan yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:22:02 -
Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan soğan yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tır sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Konya-Adana karayolunun 12. kilometresi Acıpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Uşak’a giden Süleyman Sevim idaresindeki 64 NC 150 plakalı soğan yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, sürücü Süleyman Sevim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü Süleyman Sevim’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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