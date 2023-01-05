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Aktüel Şarampole devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı
Aktüel

Şarampole devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı

Kilis'te, şarampole devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 21:01:00 -
Şarampole devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı

Kilis'te, şarampole devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı.

Şerif K. yönetimindeki 31 TZ 586 plakalı otomobil, Kilis-Hatay kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücünün memleketi Hatay'dan döndüğü ve Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

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