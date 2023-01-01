Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Samsun’da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kolay Mahallesi, Burunca mevkisinde Ö.Ç. idaresindeki 55 AHR 407 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.
Araçta bulunan O.Ş, S.Y. ve T Y. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ö.Ç’nin olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.