Sara hakkında bilmeniz gerekenler



Epileptik bir hastayı aşırı kollamaya, sosyal yaşamdan geri bırakmaya, takip etmeye ve gereğinden fazla ilgi göstermeye gerek yoktur.

Epilepsi hastalığı olan kişi aşırı uykusuz kalmamalı, günde en az 7-8 saat uyumalıdır.

Çay, kahve ve kola gibi uyarıcı içecekler ılımlı tüketilmelidir. Alkol ise asla!

Uzun süreli ve yakından televizyon seyredilmemeli ve fazla bilgisayar kullanılmamalıdır. Bu dönemlerde oda ışığı açık olmalıdır.

Epileptik hasta, aşırı efor sarfetmemeli ve bunu gerektiren sportif faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

Aç kalınmamalıdır.

Yüksek yerlerin (balkon, çatı, vs) kenarında bulunulmamalı ve nöbet geçirdiğinde riske girebileceği yerlerden uzakta durulmalıdır.

Nöbetler kontrol altına alınıncaya kadar motorlu taşıt kullanılmamalıdır.

Epilepsili hasta elinden geldiğince üzülmemeli, olur olmaz şeyleri dert etmemelidir.

Epilepsili kişi evlenebilir ve çocuk sahibi olabilir. Epileptik kişi evlenecek ise eşi hastalığını bilmelidir. Bayanlar hamile kalmadan önce mutlaka bir uzman hekim ile görüşmelidir.

Alınan ilaçların hastalığı tamamen geçirmeyebileceği bilinmelidir. Ama ilaçlar nöbet gelmemesini ya da sayısının azalmasını sağlayacaktır.

İlaçlar, düzenli ve mutlaka önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

Nöbet geçirilme sayısı ile gün ve saatleri kaydedilmelidir. Düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gidilmelidir.

Anne-babalar, çocuğunun kendini hasta olarak görmesine ya da epilepsiyi bir özürmüş gibi kullanmasına izin vermemelidir.



Epilepsi çalışmanıza ve işinizde başarılı olmanıza engel olacak bir hastalık değildir. Unutmayınız ki; dünyada birçok ünlü ve başarılı insan da epilepsi hastalığına sahiptir.

Epilepsi, halk arasında “Sar’a hastalığı” olarak bilinir. Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyinde fonksiyon bozukluğuna bağlıdır. Epilepsi, dünyanın her bölgesinde, erkek ve kadında, yaklaşık 100 kişide bir oranında görülebilen bir hastalık. Ülkemizde her yıl yaklaşık 30 bin kişi bu hastalıktan muzdarip olarak çare aramakta. Kesin sebebi bilinmiyor ama gebelikte olabilen beyin gelişme problemleri, doğum sırasındaki nedenler, menenjit, beyin enfeksiyonu, beyin tümörleri, zehirlenmeler veya ciddi baş yaralanmaları epileptik nöbetlere yol açabiliyor.

Epilepsi bulaşıcı bir hastalık değil. Epilepsili kişinin hastalığının başkaları tarafından bilinmemesi için bir sebep yoktur. Hatta bilhassa yakın arkadaşlar, akraba ve komşular, öğretmenler o kişinin hastalığı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Epileptik kişi nöbetleri iyi kontrol edildiğinde, -istisnai bazı işler ve sporlar dışında- normal bir insanın yapabileceği her şeyi yaparak yaşayabilir.