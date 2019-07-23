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Sapkınların Netflix tuzağı

Türkiye’de de yüzbinlerce üyesi olan dijital TV platformu Netflix eşcinsel sapkınlığın propagandasını yapıyor. Grace and Frankie, Orange Is The New Black, El Chapo ve daha birçok dizi ile çizgi filmlerde bile sapkın ilişkiler gençlere empoze edilmeye çalışılıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 09:36
Sapkınların Netflix tuzağı

 Hakkı Bilir  İstanbul 

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kurulan ve Türkiye’de de 170 binden fazla kullanıcısı bulunan yeni nesil TV platformuNetflix’in eşcinselliğin yayılmasında büyük pay sahibi olduğu ortaya çıktı. İnternet platformu olduğu için hiçbir içeriği sansüre takılmayan Netflix’in hemen hemen bütün dizilerinde eşcinsel sapkınlığı özendirici sahnelerin olduğu belirlendi. Milyonlarca izleyicisi olan dizilerde ahlaksızlığı meşrulaştıran Netflix’in, çocukların izlediği çizgi filmde bile eşcinsel karakterleri kullandığı kaydedildi.

Sapkınlık ‘diz boyu’

Eşcinsel sapkınların meydana getirdiği ahlaki terörizme maruz kalınırken, dev şirketlerin homoluğu özendirici faaliyetleri de felaketin boyutunu tırmandırıyor. Bunun son örneği dünyada 100 milyondan fazla kullanıcısı olan Netflix. Kadın mahkumların kaldığı bir hapishane hayatını konu alan Orange Is The New Black isimli lezbiyen sapkınlığı hem özendiriyor hem de meşrulaştırıyor. Grace and Frankie isimli dizi ise kocaları birbirine aşık olan iki kadının hayat hikayesini konu alıyor. Stranger Things isimli dizide de eşcinsel karakterler üzerinden sapkınlığa atıfta bulunuluyor.

Denetleyen yok

Black Mirror isimli dizinin hemen hemen birçok bölümünde eşcinsel sapkınlık adeta göklere çıkarılıyor. Aynı dizinin ilk bölümünde ise İngiltere Başbakanı olarak gösterilen bir karakterin domuzla cinsel ilişkiye girmesi seyirciye sansürsüz aktarılmıştı. El Chapo isimli dizi de devlet bakanı konumundaki bir erkeğin başka bir erkekle olan sapkın ilişkisi olağanmış gibi sunuluyor. Narcos adlı dizide de eşcinsel ahlaksızlığı doğal hale getiren sahnele fütursuzca sergileniyor. Hangi dizisini açsanız sapkınlık akan Netflix, eşcinsellik vurgusu yapımaktan kaçınmıyor. Örneğin hepimizin yakından bildiği Sabrina isimli dizide bile büyücü bir gay karakter üzerinden sapkınlık görünür hale getiriliyor.

Çizgi filmde bile var

Skins, House of Cards, Doctor Who, Sis dizilerinde de eşcinsel karakterler bolca bulunuyor. Hiçbir etik değer gözetmeyen Netflix, çocukların izlediği çizgi filmlerde bile eşcinsel karakterler kullanıyor. Voltron Legendary Defender isimli çizgi filmde eşcinsel karakterleri legalize eden Netflix, çocuklarımızın şuur altına sapkınlığın olağan bir şey olduğu fikrini aşılıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:36
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Kaliforniya
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  7. Eşcinsel sapkınlar
  8. Grace and Frankie
  9. Orange Is The New Black
  10. lezbiyen sapkınlığı
  11. Stranger Things
  12. Black Mirror
  13. El Chapo
  14. Narcos
  15. eşcinsellik
  16. Sabrina
  17. Skins
  18. House of Cards
  19. Doctor Who
  20. Sis
  21. Voltron Legendary Defender

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