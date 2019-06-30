Sapkınlara destek veren CHP'li belediyeye tokat gibi cevap

İstanbul’da Şişli ve Maltepe belediyelerinin ardından CHP’li çok sayıda belediye sosyal medya hesabından sözde "27. İstanbul Onur Haftası"nı kutlayan paylaşımlarda bulundu. CHP'li belediyelerin LGBT ahlaksızlığını öven paylaşımlara tepki yağıyor. Esenler Belediyesi tarafından ise bu ahlaksızlığı öven paylaşımlara tokat gibi cevap geldi.

Bu yıl 27'inci kez düzenlenmesi planlanan sözde "Onur Haftası" adı altındaki sapkın etkinlikler için CHP, İP ve HDP'li belediyeler de seferber oldu. CHP, İP ve HDP'li belediyelerin resmi sosyal medya hesapları, eşcinsel paylaşımlar yapma konusunda adeta yarışa girdi.

Söz konusu paylaşımların bazılarında sözde özgürlük ve Atatürkçülük bahsinin geçmesi vatandaşların tepkisini topladı.

Bir tepki de Esenler Belediyesi'nden geldi. Esenler Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Çanakkale içinde vurdular bizi. Ölmeden mezara koydular bizi. Offff gençliğimiz eyvah!!!" ifadesine yer verildi.