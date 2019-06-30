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Sapkınlara destek veren CHP'li belediyeye tokat gibi cevap

LGBT'li sapkınların sözde '27. İstanbul Onur Haftası' nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan CHP'li belediyelere Esenler Belediyesi'nden bomba bir cevap geldi.

30 Haziran 2019 Pazar 20:25
Sapkınlara destek veren CHP'li belediyeye tokat gibi cevap

İstanbul’da Şişli ve Maltepe belediyelerinin ardından CHP’li çok sayıda belediye sosyal medya hesabından sözde "27. İstanbul Onur Haftası"nı kutlayan paylaşımlarda bulundu. CHP'li belediyelerin LGBT ahlaksızlığını öven paylaşımlara tepki yağıyor. Esenler Belediyesi tarafından ise bu ahlaksızlığı öven paylaşımlara tokat gibi cevap geldi.

Bu yıl 27'inci kez düzenlenmesi planlanan sözde "Onur Haftası" adı altındaki sapkın etkinlikler için CHP, İP ve HDP'li belediyeler de seferber oldu. CHP, İP ve HDP'li belediyelerin resmi sosyal medya hesapları, eşcinsel paylaşımlar yapma konusunda adeta yarışa girdi.

Söz konusu paylaşımların bazılarında sözde özgürlük ve Atatürkçülük bahsinin geçmesi vatandaşların tepkisini topladı.

Bir tepki de Esenler Belediyesi'nden geldi. Esenler Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Çanakkale içinde vurdular bizi. Ölmeden mezara koydular bizi. Offff gençliğimiz eyvah!!!" ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 20:25
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Çanakkale Belediyesi
  4. Esenler Belediyesi

YORUM YAZ

  • CANAN AKSEDEFCANAN AKSEDEF20 dk önce
    https://www.youtube.com/watch?v=2zzIh0x2RmoBunlar iyice azıttı eti nin reklamında lgbt bayrağı chp her zaman ibneydi zaten .Aptal seçmen neye oy vermiş bi daha düşünsün
  • ErdemErdem24 dk önce
    Ahlaksızlığın adına özgürlük diyorlar. Bazı aklı evveller de zihniyetleri aynı olduğu için onları destekliyorlar. ALLAH insanı erkek ve kadın olarak iki ayrı cinste mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Her iki cinsinde fonksiyonlarıyla donatılmış bir şekilde dünyaya gönder mektedir. Ancak bazı insanlar sapkinlasarak insan fıtratına aykırı davranışlar sergilemektedirler. Erkek erkeklikişlevini yerine getirir, kadında kadınlık işlevini. Insan mükemmel bir şekilde yaratılan fıtratını bozmadığı müddetçe. Afedersiniz çamaşır makinesi ile süpürge supurulurmu? Malesef bunlarla böyle misallerle konusulmazsa anlamayacaklar. Işte bahsettiğim örnekteki gibi ellerindeki nimeti heva ve hevesleri doğrultusunda dejenere etmektedirler. Bu mahluklar özgür falan değiller nefislerinin, sehevvi arzularını kölesi mahlukattir. Vazgeçip tövbe etmediler sürece ALLAH ın lanet onlarla birliktedir. Bu durumu ve çoğunu onlarda biliyorlar ama zamanın genci zevkperest (hedonist) olduğu için iradelerini nefislerine teslim etmişler. Tabiki muttakiler müstesna.Eee cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değildir. ALLAH inananlara mucdelegi mükafatını mutlaka verecektir. ALLAH ıslah etsin amin.
  • ..........42 dk önce
    Zillet kafası pislikten başka bir icat yapmaz. Yapılan güzel şeylerede hep düşmandırlar.
  • çomarsavarçomarsavar44 dk önce
    Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkenin en ünlü transseksüeli Bülent Ersoy'u sarayında ağırlarken de Erdoğan sapkınları ağırladı diye haber yaptınız mı akit gazetesi?
  • AbdullahAbdullah45 dk önce
    Esenler gibi biryerden başka birşey beklenemez zaten. Yarısı Suriyeli çeyreği Afgan. Yüzde 5 falan da belki Türk kalmıştır.

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