Sapkınlar konusunda flaş karar! Ahmet Türk 'U dönüşü' yaptı

TMMOB, "Kadın Kurultayı" adı altında aralarında Mardin’in de birçok şehirde "LGBT etkinliği" gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

15 Haziran Cumartesi günü Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda yapılması planlanan kurultay ile ilgili İLKHA’nın yaptığı haberlerin ardından kurultayın düzenleneceği yer konusunda geri adım atılırken, Mardinlilerin tepkisi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi etkinliğin duyurusunu resmi internet sitesinden kaldırdı.

Yeni arayışa girdiler

“LGBTİ ve Temel Kavramlar” başta olmak üzere “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Önyargı ve Ayrımcılığın Sosyalizasyonu, Çocuk Gelin, Çocuk Anne İstatiksel Veriler.” konuların konuşulacağı açıklanan kurultayın Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirme fikri konusunda geri adım atılmasının ardından kurultayın düzenlenmesi için TMMOB’nun yeni bir yer arayışında olduğu öğrenildi.

Öte yandan toplumun her kesiminin karşı çıktığı kurultayın iptalini isteyen Mardinli vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden ilginç savunma: Sehven yapıldı

Konuyla ilgili Mardin Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mardin İl Koordinasyon Kurulu’nun (İKK) 15.06.2019 tarihinde düzenleyeceği “Mardin 1.Yerel Kadın Kurultayı” adlı etkinlik Mardin Büyükşehir Belediyesi organizasyonu olmayıp, basın yayın müdürlüğümüzün sehven yapmış olduğu bir hatadan kaynaklı ‘basına’, Büyükşehir Belediyesi organizasyonu şeklinde yansıtılmıştır." denildi.

Sapkınlık konularını görmezden geldiler

İKK’nın düzenleyeceği kurultayın ana tartışma konusu mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınların meslek yaşamlarını sürdürürken karşılaştığı sorunlar olduğu savunulan açıklamada, kurultayda LGBT sapkınlığını meşru gösterecek konuların ele alınması ise görmezden gelindi.

Açıklamada, konu hakkında İKK'nin de bir basın açıklaması yapacağı aktarıldı.