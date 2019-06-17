0553 313 94 23

Sapkınlar konusunda flaş karar! Ahmet Türk 'U dönüşü' yaptı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Kadın Kurultayı" adı altında aralarında Mardin’in de bulunduğu farklı şehirlerde "LGBT etkinliği" düzenlemeye hazırlanıyor. Sapkınlara önce destek vererek belediye sitesinden etkinlik detaylarını duyuran HDP'li Ahmet Türk yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, gelen yoğun tepkiler üzerine 'duyurunun sehven yapıldığını' açıklayarak geri adım attı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:16
Sapkınlar konusunda flaş karar! Ahmet Türk 'U dönüşü' yaptı

TMMOB, "Kadın Kurultayı" adı altında aralarında Mardin’in de birçok şehirde "LGBT etkinliği" gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

15 Haziran Cumartesi günü Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda yapılması planlanan kurultay ile ilgili İLKHA’nın yaptığı haberlerin ardından kurultayın düzenleneceği yer konusunda geri adım atılırken, Mardinlilerin tepkisi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi etkinliğin duyurusunu resmi internet sitesinden kaldırdı.

Yeni arayışa girdiler

“LGBTİ ve Temel Kavramlar” başta olmak üzere “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Önyargı ve Ayrımcılığın Sosyalizasyonu, Çocuk Gelin, Çocuk Anne İstatiksel Veriler.” konuların konuşulacağı açıklanan kurultayın Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirme fikri konusunda geri adım atılmasının ardından kurultayın düzenlenmesi için TMMOB’nun yeni bir yer arayışında olduğu öğrenildi.

Öte yandan toplumun her kesiminin karşı çıktığı kurultayın iptalini isteyen Mardinli vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden ilginç savunma: Sehven yapıldı

Konuyla ilgili Mardin Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mardin İl Koordinasyon Kurulu’nun (İKK) 15.06.2019 tarihinde düzenleyeceği “Mardin 1.Yerel Kadın Kurultayı” adlı etkinlik Mardin Büyükşehir Belediyesi organizasyonu olmayıp, basın yayın müdürlüğümüzün sehven yapmış olduğu bir hatadan kaynaklı ‘basına’, Büyükşehir Belediyesi organizasyonu şeklinde yansıtılmıştır." denildi.

Sapkınlık konularını görmezden geldiler

İKK’nın düzenleyeceği kurultayın ana tartışma konusu mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınların meslek yaşamlarını sürdürürken karşılaştığı sorunlar olduğu savunulan açıklamada, kurultayda LGBT sapkınlığını meşru gösterecek konuların ele alınması ise görmezden gelindi.

Açıklamada, konu hakkında İKK'nin de bir basın açıklaması yapacağı aktarıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:16
  1. Mardin
  2. Ahmet Türk
  3. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da Zeytin Dalı Bulvarına yeni kavşak
    1. Karaman’da Zeytin Dalı Bulvarına yeni..
    2. TİKA’dan Kamerun’da mültecilere gıda..
    3. Ağrı'da tırda 585 kilogram eroin ele..
    4. Yunanistan Başbakanı Çipras haddini..
    5. Kazayı gören Yıldırım, yaralının..
    6. Sapkınlar konusunda flaş karar! Ahmet..
    7. Mersin Kent Orkestrası’ndan ’Babalar..
    8. İtalyanlar Burak Yılmaz'ı almaya..
    9. Murat Alan'a saldırıda flaş gelişme!..
    10. ADH Kreş ve Gündüz Bakımevinden yıl..
    11. Yeni askerlik yasasında terhisler ne..
    12. Haliliye Belediyesi ekmek israfını..
    13. Uluslararası Para Zirvesi İsveç’te..
    14. CHP'den "işsizlik rakamları" açıklaması
    15. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    16. 65 yaşındaki dilencinin üzerinden..
    17. Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme..
    18. Direksiyon hâkimiyetini kaybedince..
    19. Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki..
    20. Adıyaman’da Akua park bu yıl da..
    21. Psikolojik rahatsızlığı olan turist,..
    22. Kremlin'den ABD'ye "siber savaş"..
    23. Goji Berry hasadı için gün sayılıyor
    24. Köylerde bulunan 16 metruk bina yıkıldı
    25. Tarihi Zerzavan Kalesi’nde taekwondo
    26. Aydın’da elektronik sigara operasyonu
    27. ABD'de sokak partisinde silahlı..
    28. Biga Belediyesinde stratejik plan..
    29. Çocuklar yaz döneminde..
    30. Sınırda büyük gerilim! 6 bin asker..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!