Sapkın Youtuberden rezil ifade!

İzmir'de para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan 'Gaga Bulut' lakaplı eşcinsel sapkın Bulut Altuğ'un ifadesi ortaya çıktı. Altuğ, "Kötü bir amacım yoktu, ilgi çekici şeyler çekmek istedim. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum, kız arkadaşım var" dedi.

Yasak konuldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan Bulut Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.

Özrü kabahatinden büyük

Yeni Asır'ın haberine göre ifadesinde Youtube'a yüklediği videoların izlenme oranları sayesinde para kazandığını anlatan Altuğ, "Ayda 7 ile 10 bin lira arasında değişen para kazanıyorum. Hatta 15 bin lira kazandığım zamanlar da oldu. Kötü bir amacım yoktu. Sadece ilgi çekici bir şeyler çekmek istedim" dedi.

"Ailemin maddi durumu iyi. Babamın Aydın'da restoranı var" bilgisini veren Altuğ, şöyle devam etti:

" İlk başlarda beni bu halimle kabul etmediler. Ama beni görmek isteyenler sayesinde restoranın işleri de arttı. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum. Aslında kız arkadaşım var."