Sapkın Namjoo’ya karşı İstanbul ve Ankara neyi bekliyor?
Kur’an ile alay eden şarkıcı bozuntusu İran asıllı Mohsen Namjoo’nun, kendin ülkesine bile girişi yasaklanmışken İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Van’da konser vereceğinin ortaya çıkması tepkilere neden oldu.
OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA
Namjoo’nun Bursa, Konya ve Van’da konserleri iptal edildi. Ankara ve İstanbul’dan konserlerin iptal edilmesine ilişkin ise herhangi bir adım gelmedi. Mil-Diyanet-Sen Başkanı Celaleddin Gül, “İstanbul ve Ankara’da sahne alacak olması nedeniyle ilgili valiliklerin aziz milletimizin hassasiyetlerini dikkate alacaklarını umuyoruz” dedi.