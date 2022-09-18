  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sapkın Namjoo’ya karşı İstanbul ve Ankara neyi bekliyor?
Gündem

Sapkın Namjoo’ya karşı İstanbul ve Ankara neyi bekliyor?

Kur’an ile alay eden şarkıcı bozuntusu İran asıllı Mohsen Namjoo’nun, kendin ülkesine bile girişi yasaklanmışken İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Van’da konser vereceğinin ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 10:13:00 -
Sapkın Namjoo’ya karşı İstanbul ve Ankara neyi bekliyor?

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Namjoo’nun Bursa, Konya ve Van’da konserleri iptal edildi. Ankara ve İstanbul’dan konserlerin iptal edilmesine ilişkin ise herhangi bir adım gelmedi. Mil-Diyanet-Sen Başkanı Celaleddin Gül, “İstanbul ve Ankara’da sahne alacak olması nedeniyle ilgili valiliklerin aziz milletimizin hassasiyetlerini dikkate alacaklarını umuyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23