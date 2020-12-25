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Gündem Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!
Gündem

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

Kendisini ‘ilahiyatçı’ etiketiyle pazarlayan laikçi solak zihniyetin savunucusu Cemil Kılıç sosyal medya üzerinden İslam’a el uzatmaya devam ediyor. İçki ile ilgili skandal bir paylaşımda bulunan Kılıç, alenen Kur’an ayetlerini inkar etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:14:00 -
Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

 yeniakit.com.tr 

Kendisini ‘ilahiyatçı’ kisvesi altında pazarlayan Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç, İslam’a el uzatmaya devam ediyor.

İslami değerlerle ilgili sapkın fikirlerini insalara empoze etmeye kalkışan Kılıç, Kur’an ayetlerini de çarpıtarak alenen inkar ediyor.

Kılıç son olarak Twitter hesabından ‘yuh’ dedirten bir paylaşımda bulundu.

İçkiyi meşru göstermeye çalıştı

Kur’an-ı Kerim’de içki içmenin yasak olmadığını savunan Kılıç, sarhoş olmanın haram kılındığını iddia etti. Kılıç “Kur'an'a göre; içki içmek değil sarhoş olmak haramdır.” yazdı.

Ancak Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette içki içmeyı açıkça yasaklayan ayetler mevcut. Maide Suresi’nin 90 ve 91. Ayetlerinde içkiden ‘şeytanın işi’ olarak bahsedilip, Müslümanların bundan uzak durması emrediliyor.

İşte o ayetler;

Maide Suresi, 90. ayet: Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Maide Suresi, 91. ayet: Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?

Kılıç’ın Kur’an’ın açık hükümlerine rağmen solak kesime yaranmak adına içki içmeyi dinen meşrulaştırmaya çalışması yetkilini devlet kurumlarının bu sapkınlığa dur demesinin zorunluluğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Yorumlar

Libero

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BU SAPIKLARIN KATLİ VACİP Mİ

DİYANET BU SÖZDE KEFERE İLAHİYATÇILAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMALI.
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