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Gündem Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç bu kez salyalarını Aliya İzzetbegoviç için akıttı! Cevap beklemediği yerden geldi
Gündem

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç bu kez salyalarını Aliya İzzetbegoviç için akıttı! Cevap beklemediği yerden geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Sultan Vahdettin’in akıbeti” ile tehdit eden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “hain” diyen, İmam Hatiplere “IŞİD yetiştiriyor” iftirası atan öğretmen Cemil Kılıç, bu sefer salyalarını bilge kral Aliya İzzetbegoviç için akıttı. Sosyal medyada kendisine verilen cevap beklemediği yerden geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 09:43:00 - 2021-10-22 09:45:43
Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç bu kez salyalarını Aliya İzzetbegoviç için akıttı! Cevap beklemediği yerden geldi

Akit’in skandallarını deşifre etmesinin ardından öğretmenlikten atılan ve bir süre sonra göreve iade edilen Mustafa Cemil Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden bu sefer Bosna Hersek’in ‘bilge kralı’ Aliya İzzetbegoviç’i diline doladı. Kılıç’ın bu tweetine verilen cevap kendisini rezil etti.

Cemil Kılıç sosyal medya hesabından, “Aliya İzzetbegoviç için olumlu şeyler yazmayacağım. İki nedeni var: Birincisi o laik Boşnak kardeşlerimize zulmetti. İkincisi o bir Atatürk karşıtı idi.” ifadelerini kullandı.

Bu tweetin üzerine Ali Osman Aydın isimli başka bir kullanıcı Cemil Kılıç’a anlayacağı dilden cevap verdi.

Aydın’ın, “Zulmetti derken?? Kılık kıyafetleriyle ilgili baskı mı yaptı? Zorla namaz mı kıldırdı? Takrir-i sükun gibi bir kanun çıkarıp laik muhalefeti mi ezdi? Muhalif partileri mi kapattı? Yoksa saray Bosna'da istiklal mahkemeleri kurup milleti darağacına mı yolladı???” sözleri sosyal medyada viral oldu.

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