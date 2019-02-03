Sapkın eşcinsellerin umudu CHP! "İftar çadırlarından kurtulacağız, özgürleşeceğiz"
Sapkın eşcinsellerin hamisi CHP, en büyük desteği yine sapkın eşcinsellerden aldı. Ramazan çadırlarından rahatsız olduğunu söyleyen bir sapkın eşcinsel, CHP'nin ÖDP'li adayı Alper Taş'ın seçilmesi durumunda Beyoğlu'nun sözde 'özgürleşeceğini' ifade etti.03 Şubat 2019 Pazar 19:11
yeniakit.com.tr
CHP'ye umut bağlayan eşcinsel sapkınlardan CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'a destek geldi.
CHP gelirse Beyoğlu özgürleşecekmiş!
Sapkınların hamisi olan CHP'ye verilen destek manidar karşılanırken bir eşcinsel sapkın Ramazan'da kurulan iftar çadırlarından rahatsızlığını dile getirerek Beyoğlu'nun kendince 'özgürleşeceğini' söyledi.
Sapkınlık propagandası yapan bir sosyal medya kullanıcısı eşcinsel "En sonunda Beyoğlu da özgürleşecek ! Ohhh diyeceğimiz günler yakındır. @AhmetMisbah Beyoğlu’na verdiğin zararları Ancak @alper_tas temizler. En çok da Ramazan ayında taksimde verdiğin AKP iftarlarında kurtulmuş oluruz." ifadelerinde bulundu.
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