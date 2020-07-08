Sapkın dizinin oyuncusundan AK Parti’ye tepki çeken cevap! Bir yanlışı başka yanlışla örtmeye çalıştı

Kültür emperyalistleri, dünyanın dört bir yanına kendi sapkın yaşam tarzını aşılamaya çalışıyor. İnternet üzerinen erişilen ve bu sayede milyonların evine ulaşabilen Netflix isimli platformla, sapkın ideolojisini yaymayı hedefleyen güçler, Türkiye’de de Türk-İslam kültürüne ters düşen yapımlara imza atarak Türk gençlerini hedef alıyor. Maalesef Türkiye’de geniş kesimler de, kültür emperyalistlerinin ağına takılarak sapkınlıkları meşru görmeye başlıyor.

Son olarak Netflix’in Türkiye’de vizyona soktuğu projeler de büyük tepkilerle karşılaştı. “Aşk101” isimli sözde gençlik dizisi, “Osman” isimli eşcinsel karakter nedeniyle duyarlı vatandaşların tepkisini çekti.

Konuya dair açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Şöyle bir şey oldu geçtiğimiz günlerde: Netflix, bir dizi istedi, dizinin senaryosu hazırlandı, dizi bir eşcinsel hikayesiydi. Ve orada Osman isminde bir eşcinsel üzerinden bir yerli yapım firmasına teklif verdi Netflix. Bu normal bir şey diyebilirsiniz. Almanya’da, Fransa’da, Hollanda’da ya da Amerika’da bir eşcinsel kendi özel hayatını yaşar ama yanında çocuğuyla gazete almaya gittiğinde bir porno dergisinin poşet içerisinde satılmadığını gördüğünde tepki gösterir. Çünkü onun eşcinsel kimliği başka bir şeydir, kamu ahlakına uyması başka bir şeydir. Şimdi bu ülkede pankart açılıp, bu ülkenin bütün değerlerine, inançlarına karşı bir mücadele biçimine eşcinsel ya da başka eğilimleri dönüştürseniz ya da LGBT’yi bir siyasi parti gibi, siyasal bir retorik üzerinden konuşan bir yapıya dönüştürürseniz kaçınılmaz olarak bir ahlak tartışmasını ve kültürel tartışmayı gündeme getirirsiniz.” dedi.

Dizi oyuncusundan tepki çeken cevap

Dizinin başrol oyuncularından Kubilay Aka, Mahir Ünal’a Twitter hesabından cevap verdi. Eşcinselliği, tecavüz gibi diğer yanlış eylemler üzerinden meşrulaştırmaya çalıştıran Aka, “Yıl olmuş 2020, bir yanda cinsiyetcilik yapanlar, diğer yanda senaryolarla ilgili yalan haberler. Sevgili büyüklerim, bu ülkede her gün kadına ve hayvanlara tecavüz ve şiddet uygulanıyor. Hangisi daha çok yakışıyor? Biraz anlayış” ifadelerini kullandı.